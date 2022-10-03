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Глава Новосибирской области заявил о выполненном плане по мобилизации

Губернатор Травников: в Новосибирской области завершили первый этап частичной мобилизации
Сейчас в регионе продолжается доукомплектование ряда подразделений и подбор отдельных дефицитных военных специальностей
Андрей Травников
Андрей Травников (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Новосибирской области выполнили задание по частичной мобилизации в соответствии с указами президента России. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников, передает пресс-служба правительства.

«В Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершен. Мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено», — подчеркнул он.

Сейчас продолжается доукомплектование отдельных подразделений и подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Травников попросил глав районов и городских округов сопровождать эту работу.

Глава региона также поблагодарил всех глав муниципалитетов «за ответственное отношение к выполнению государственной задачи», а также «внимательное отношение к гражданам», которые будут выполнять военные задачи.

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных. Видео
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Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность.

В Минобороны уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей. Мобилизованные после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий.

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Ранее о выполнении задачи по частичной мобилизации сообщили власти Крыма, Бурятии, Тувы, Брянской области, Адыгеи, Хакасии.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Новосибирская область частичная мобилизация
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