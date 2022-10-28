Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Журналист CNBC сообщил, что Маск возглавил Twitter Технологии и медиа, 03:53
В Приморье нарушилось сообщение с несколькими поселениями из-за снегопада Общество, 03:35
Боррель заявил об отсутствии у ЕС данных о причастных к ЧП на Nord Stream Политика, 03:29
Энергокомпания заявила об отключении электричества у миллиона киевлян Общество, 03:01
Давшую показания на полковника Захарченко Марчукову объявили в розыск Общество, 02:43
Как за семь лет ипотечный кредит в России вырос в два раза. Инфографика Финансы, 02:37
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону для переговоров Политика, 02:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Небензя заявил о потенциале Украины для создания «грязной» бомбы Политика, 02:02
В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу Политика, 01:40
МАГАТЭ направит экспертов в Чернобыль после заявлений о «грязной» бомбе Политика, 01:02
Бывший генконструктор ГЛОНАССа рассказал о перспективах 6G и 7G в России Технологии и медиа, 01:00
Аксенов сообщил о завершении переправки жителей Херсона на левый берег Политика, 00:59
Роналду забил в первом матче после отстранения. Итоги тура Лиги Европы Спорт, 00:45
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 00:40
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Боррель заявил об отсутствии у ЕС данных о причастных к ЧП на Nord Stream

Боррель заявил об отсутствии у ЕС данных о причастных ко взрывам на «Северных потоках»
У ЕС нет никаких улик, свидетельствующих о том, кто ответственен за взрывы газопроводов, заявил глава европейской дипломатии

У ЕС отсутствуют улики, свидетельствующие о том, кто причастен к взрывам газопроводов «Северный поток», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «РИА Новости» после пленарного заседания глав МИД Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна и ЕС в Буэнос-Айресе.

«Нет никаких [улик]», — сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос.

Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В исключительных экономических зонах Швеции и Дании было зафиксировано несколько утечек. Разрушения обнаружены на обеих нитках первого трубопровода и на одной нитке второго. Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия. МИД России объявил о демарше послам этих стран и предупредил, что «в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов».

Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. «Кому выгодно, тот и сделал», — считает Путин. ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК («Акт международного терроризма»; до 20 лет или пожизненное лишение свободы).

В Кремле в то же время подчеркивали, что расследование «априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию», назвав это абсурдом.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Жозеп Боррель Северный поток взрывы
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Оператор «Северного потока» прислал судно для обследования газопровода
Бизнес
Expressen показала фотографии разрушенного участка «Северного потока»
Политика
Швеция отказалась делиться с ФРГ секретными данными по «Северному потоку»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter