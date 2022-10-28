Боррель заявил об отсутствии у ЕС данных о причастных ко взрывам на «Северных потоках»

Боррель заявил об отсутствии у ЕС данных о причастных к ЧП на Nord Stream

У ЕС нет никаких улик, свидетельствующих о том, кто ответственен за взрывы газопроводов, заявил глава европейской дипломатии

У ЕС отсутствуют улики, свидетельствующие о том, кто причастен к взрывам газопроводов «Северный поток», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «РИА Новости» после пленарного заседания глав МИД Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна и ЕС в Буэнос-Айресе.

«Нет никаких [улик]», — сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос.

Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В исключительных экономических зонах Швеции и Дании было зафиксировано несколько утечек. Разрушения обнаружены на обеих нитках первого трубопровода и на одной нитке второго. Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия. МИД России объявил о демарше послам этих стран и предупредил, что «в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов».

Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. «Кому выгодно, тот и сделал», — считает Путин. ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК («Акт международного терроризма»; до 20 лет или пожизненное лишение свободы).

В Кремле в то же время подчеркивали, что расследование «априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию», назвав это абсурдом.