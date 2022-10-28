Аксенов сообщил о завершении переправки жителей Херсона в безопасные регионы России

Аксенов сообщил о завершении переправки жителей Херсона на левый берег

Глава Крыма вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко посетил Херсон, порт и переправу через Днепр. «Переправа пустая!» — сообщил Сергей Аксенов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Работа по переправке жителей правого берега Днепра в Херсонской области на левый берег завершена, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, он вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил Херсон, порт и переправу через Днепр.

«Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ», — написал Аксенов.

В середине октября врио херсонского губернатора Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра. Он объяснил необходимость отъезда угрозой затопления в случае удара украинских военных по дамбе Каховской ГЭС, а также попытками украинских войск наступать на Херсон.

Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявлял о попытках украинских военных «продавить линию обороны», но, уверял он, «шансов у них нет». Кроме того, он исключал отступление России и сдачу региона.

Помимо переправы жителей на другой берег, Сальдо сообщал также о вывозе останков князя Григория Потемкина, а также некоторых памятников. Переехала из Херсона на левый берег Днепра и областная администрация.

С 20 октября президент России Владимир Путин ввел на присоединенных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей военное положение, объяснив это тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».