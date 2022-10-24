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В Херсоне оставшимся мужчинам предложили вступить в ряды теробороны

В Херсоне оставшимся мужчинам предложили вступить в отряды теробороны
В администрации напомнили, что жители по желанию могут перебраться на левый берег Днепра «в любой момент», а мужчины, решившие остаться в городе, могут вступить в отряды территориальной обороны
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Херсоне формируются отряды территориальной обороны, в них могут вступить все мужчины, которые решили остаться в городе, сообщает администрация области в телеграм-канале.

Там напомнили, что жители по желанию могут перебраться на левый берег Днепра «в любой момент».

«В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в сообщении.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в очередной раз сообщил о попытке прорыва украинских войск. Украинские военные пытались прорвать линию обороны близ реки Ингулец на андреевском направлении, атака была отбита, утверждает он.

18 октября врио губернатора региона Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра, объяснив эвакуацию угрозой затопления в случае удара украинских военных по дамбе Каховской ГЭС. Власти также заявили, что украинские войска пытаются наступать на Херсон, но, по словам Стремоусова, линия обороны на этом направлении «не сдвинулась ни на сантиметр».

С 20 октября президент России Владимир Путин ввел на присоединенных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей военное положение, объяснив это тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

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Введение военного положения означает, что на территориях в том числе:

  • ограничиваются въезд, выезд и свобода передвижения;
  • ограничивается движение транспорта и разрешается его досмотр;
  • ограничивается выбор места жительства;
  • вводится комендантский час;
  • вводится военная цензура — она касается как почтовых отправлений, так и сообщений, передаваемых «с помощью телекоммуникационных систем». Также будут контролироваться и телефонные разговоры;
  • ограничивается продажа оружия и алкоголя;
  • запрещаются митинги и забастовки;
  • запрещается работа иностранных и международных организаций, подрывающих оборону и безопасность России;
  • граждан могут привлекать к принудительным работам для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и для борьбы с пожарами и эпидемиями;
  • разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.

Военное положение и комендантский час в ДНР и ЛНР действовали с 2014 года.

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Теги
Елена Чернышова
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