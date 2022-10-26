Сальдо: останки и памятник Потемкину перевезли из Херсона на левый берег Днепра

Сальдо сообщил об эвакуации останков и памятника Потемкину из Херсона

Из Херсона эвакуировали останки князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме. Он был основателем города, а впоследствии его генерал-губернатором

Памятник Григорию Потёмкину в Херсоне, 20 октября 2022 г. (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Из Херсона вывезли останки князя Григория Потемкина и памятник советскому военачальнику Василию Маргелову, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы перевезли памятник [Федору] Ушакову. Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя Потемкина, которые были в Свято-Екатерининском храме, и сам памятник. А также [памятники Александру] Суворову и Маргелову. Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить», — заявил Сальдо.

По его словам, в будущем памятники вернут в город. «Пусть [Потемкин] посмотрит не только на Херсон, а на всю Херсонщину. Мы его вернем на место, и все реликвии вернутся на место», — сказал врио главы региона.

Князь Григорий Потемкин-Таврический — русский государственный деятель. Он был основателем города, а впоследствии его генерал-губернатором. Известен как создатель Черноморского военного флота, который первым и возглавил. Был фаворитом Екатерины II.

На этой неделе власти сообщили, что из Херсона эвакуировали памятники Суворову и Ушакову. По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, решение было принято из-за «постоянных обстрелов и диверсий».

В Херсоне с 19 октября объявлена эвакуация, жителей вывозят на левый берег Днепра. Накануне принятия этого решения командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин сообщил, что обстановка в городе непростая и что у России есть данные о возможном применении Киевом запрещенных способов и методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС и по городу «без разбора целей».

Киев планы применения «грязной бомбы» и ударов по Каховской ГЭС неоднократно отрицал.