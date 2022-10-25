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Стремоусов заявил о попытках ВСУ «продавить» линию обороны в Херсоне

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Линии обороны «на подступах к Херсону» остаются без изменений, предпринимаемые ВСУ попытки поменять ситуацию нет имеют «шансов», заявил в телеграм-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», — заявил Стремоусов в видео. Он также отметил, что российская сторона усиливает оборону в районе города, из него продолжается эвакуация.

В тексте сообщения Стремоусов уточнил, что на николаевском (на запад) направлении линия обороны растянулась на 32 км, от села Посад-Покровское до Херсона. «Здесь укронацисты уже сложили несколько тысяч карателей», указал представитель администрации. Также, сообщил он, «могилой для нескольких тысяч наемников и фашистов» стало криворожское (на север) направление.

Эвакуация из Херсона идет с 19 октября, жителей перевозят с правого берега Днепра на левый. Власти и ранее призывали жителей покинуть регион. 19 октября в Херсонской области и других новых регионах объявили военное положение.

Херсонская администрация отмечала, что украинская сторона готовит наступление на город. До этого под контролем Киева оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, которые ранее контролировали российские силы.

Теги
Херсонская область ВСУ Военная операция на Украине
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