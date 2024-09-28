Херсонский губернатор заявил, что ВСУ выбили с больших островов на Днепре

ВСУ продолжают пытаться высадить десант на острова на Днепре, но с больших островов их уже выдавили, рассказал губернатор Сальдо. Москва сообщала о крупных потерях украинской стороны в этом районе

Российские войска вытеснили украинские подразделения с левобережья в Херсонской области и полностью выбили их с больших островов в дельте Днепра, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Вместе с тем мелкие группы украинских подразделений продолжают действовать, высадки с лодок на острова не прекращаются, добавил Сальдо. С его слов, сейчас «вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Черного моря ниже, чем была месяц-два назад».

Полтора месяца назад, 17 августа, губернатор сообщал о прекращении ВСУ попыток переплыть Днепр в районе сел Крынки и Днепряны.

Россия контролирует левый берег Днепра, правый берег реки и город Херсон контролирует Украина. ВСУ неоднократно пыталась высадить десант в Крынках. Россия присоединила регион по результатам референдума, прошедшего осенью 2022 года. Киев и большинство стран мира его результаты не признали. Признание новых регионов в составе России — одно из условий для переговоров, которые летом 2024-го перечислил Владимир Путин.

Власти Херсонской области неоднократно отчитывались о «полной зачистке» левого берега Днепра, российская сторона не раз сообщала о высоких потерях, которые несут ВСУ при попытке организовать десант через Днепр и закрепиться в Крынках. Президент Владимир Путин рассказывал, что однажды поручил не торопиться выдавливать оттуда украинских военных: «Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них».

Украинское издание «Страна» нашло в базах судов несколько приговоров военным, осужденным за неповиновение при исполнении приказов об участии в операции в Крынках. «Слідство.Інфо» выяснило, что с осени 2023 по лето 2024 года без вести в селе Крынки пропали не менее 788 служащих ВСУ.