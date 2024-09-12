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Поклонская объяснила рисование рун на уроке в херсонской школе

Фото: poklonskaya_nv / Telegram
Фото: poklonskaya_nv / Telegram

Тему рун, символов и легенд школьники Херсонской области подняли самостоятельно во время урока «Разговоры о важном», заявила советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Так она прокомментировала обсуждение ее визита в Вадимскую школу в Херсонской области. Там она побеседовала с детьми и подарила свои книги в школьную библиотеку. По словам сенатора от региона Игоря Кастюкевича, Поклонская впервые приехала в регион. На одном из фото изображено, как Поклонская в ходе урока рисует руны.

Советник генпрокурора написала, что ее поездка «задела деятелей тг-каналов». Критики выступления кричали про «опасные знаки» и продемонстрировали свою недалекость, считает Поклонская.

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Наталья Поклонская

«Не понимая, о чем была речь с детьми и что изображено на школьной доске, они уже чуть ли не воссоздали «святую», чтоб она была здорова, инквизицию. Кто ж виноват, что дети Херсона оказались умнее многих «именитых дядек» из других регионов нашей страны», — написала она.

Поклонская отметила, что говорила с детьми об истории, мифах, былинах. Старшеклассники задали ей вопросы о рунах и древней славянской письменности. Советник генпрокурора пояснила, что через древние легенды и символы она рассказала детям о чести, достоинстве и любви.

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Теги
Персоны
Наталья Поклонская Херсонская область Школа
Наталья Поклонская фото

Наталья Поклонская

советник генпрокурора, бывший депутат и замглавы Россотрудничества
18 марта 1980 года
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