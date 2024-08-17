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Военная операция на Украине ,  
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Херсонский губернатор сообщил о прекращении попыток ВСУ переплыть Днепр

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Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали предпринимать попытки по высадке на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области, сообщил «РИА Новости» глава региона Владимир Сальдо.

«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — приводит агентство слова губернатора.

В июне Сальдо сообщал об учащении попыток украинских военных форсировать Днепр с целью закрепиться на левом берегу реки. Тогда речь шла, в частности, о поселке Днепряны.

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Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина. ВСУ неоднократно пыталась высадить десант в Крынках.

В декабре 2023 года российский президент Владимир Путин заявил, что ВСУ «пихают» в Крынки своих военнослужащих «на истребление». В феврале 2024 года он сообщил о контроле российской армии над Крынками.

В июле на Украине признали, на территории села фактически невозможно держать оборону и большинство позиций ВСУ там разрушены.

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Теги
Крынки Левый берег Днепр Херсонская область Владимир Сальдо ВСУ
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