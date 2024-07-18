«Слідство.Інфо» сообщило о 788 пропавших украинских военных в Крынках

Почти 800 украинских военных пропали в Крынках, иногда их имена появляются в списках на обмен, узнали украинские журналисты. Опрошенные ими морпехи назвали операцию по десанту в селе сверхтяжелой задачей

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В селе Крынки пропали без вести 788 украинских военнослужащих с прошлого октября по конец июня этого года, следует из данных полиции Украины, пишет «Слідство.Інфо».

За этот период удалось вывезти и похоронить 262 погибших бойцов.

Как отмечает издание, периодически в списках на обмен возникают имена пропавших в Крынках.

Журналисты поговорили с несколькими матросами, медиками и лодочниками из разных бригад морской пехоты, которые либо сами были в Крынках, либо доставляли туда людей. Большинство собеседников назвали операцию в Крынках сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом. «Особенно тяжело было туда заходить в октябре на зиму», — оценил один из офицеров.

Село Крынки расположено между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделены от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России. Украина не раз десантировала служащих, которые пытались там закрепиться.

Власти Херсонской области неоднократно отчитывались о «полной зачистке» левого берега Днепра, например, 20 февраля и 30 июня.

Накануне «Суспільне», Liga и Би-би-си со ссылкой на источники в ВСУ сообщили об отступлении украинских войск из Крынок. В тот же день Морская пехота ВСУ заявила о разрушении своих основных позиций в Крынках.

В декабре 2023-го президент Владимир Путин рассказывал о своем поручении «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок. «Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них», — пояснил он.

Украинское издание «Страна» нашло в базах судов несколько приговоров военным, осужденным за неповиновение при исполнении приказов об участии в операции в Крынках.