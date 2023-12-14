Путин сообщил, что сказал Герасимову не выдавливать ВСУ из Крынок

Владимир Путин и Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)

Российские военные получили указание не выдавливать украинские подразделения из района села Крынки на левой стороне реки Днепр. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции. РБК ведет трансляцию.

«Я какое-то время назад НГШ [начальнику Генштаба Валерию Герасимову]: «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них», — сказал глава российского государства.

По словам президента, украинские элитные штурмовые отряды попали в районе Крынок в «огневой мешок» и несут потери «десятками» убитых. Вместе с тем у российской армии на этом участке фронта «санитарные потери». Президент отметил, что продолжение украинских атак под Крынками обусловлено политическими соображениями, а военные ВСУ говорят, что «это дорога в один конец».

Крынки — село на левом берегу Днепра, где в рамках контрнаступления пытаются создать плацдарм украинские военные. Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с того момента украинская сторона потеряла 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники.