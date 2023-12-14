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Прямая линия Путина ,  
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Путин сообщил, что сказал Герасимову не выдавливать ВСУ из Крынок

Владимир Путин сказал начальнику Генштаба не выдавливать ВСУ из Крынок
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Валерий Герасимов
Владимир Путин и Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)

Российские военные получили указание не выдавливать украинские подразделения из района села Крынки на левой стороне реки Днепр. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции. РБК ведет трансляцию.

«Я какое-то время назад НГШ [начальнику Генштаба Валерию Герасимову]: «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них», — сказал глава российского государства.

По словам президента, украинские элитные штурмовые отряды попали в районе Крынок в «огневой мешок» и несут потери «десятками» убитых. Вместе с тем у российской армии на этом участке фронта «санитарные потери». Президент отметил, что продолжение украинских атак под Крынками обусловлено политическими соображениями, а военные ВСУ говорят, что «это дорога в один конец».

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Фото:Александр Река / ТАСС

Крынки — село на левом берегу Днепра, где в рамках контрнаступления пытаются создать плацдарм украинские военные. Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с того момента украинская сторона потеряла 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники.

Теги
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Валерий Герасимов ВСУ
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