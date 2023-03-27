Москва сочла неприемлемым план Армении присоединиться к Римскому статуту

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Россия считает неприемлемыми планы Армении признать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента Владимира Путина, пишут «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.

«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства», — сказал собеседник агентств. Он добавил, что Армению предупредили «о крайне негативных» последствия такого решения.

Римский статут — это основополагающий документ МУС. Армения подписала его в 1999 году, но не ратифицировала. Конституционный суд страны в 2004-м счел договор противоречащим Основному закону.

Однако 24 марта текущего года тот же суд признал соответствующим Конституции признание юрисдикции МУС и соответствующих обязательств Еревана перед ним задним числом — с 12 мая 2021 года. За этот период Конституция Армении менялась уже дважды.

Министр юстиции Армении Григор Минасян пояснил, что присоединение к статуту необходимо для распространения полномочий МУС на действия Азербайджана во время вооруженного конфликта между двумя странами.

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