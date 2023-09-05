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Россия запросила у Армении разъяснения о ратификации Римского статута

Захарова: Россия запросила у Армении разъяснения о ратификации Римского статута
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия запросила у Армении разъяснения о планах ратификации парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — добавила она.

Правительство Армении 1 сентября направило в Национальное собрание проект ратификации Римского статута МУС. Еще в марте Конституционный суд Армении признал документ соответствующим Основному закону.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. Конституционный суд страны в 2004-м счел договор противоречащим Основному закону.

В армянском правительство объясняли, что при его ратификации Ереван сможет в новом статусе поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана перед судом.

Москва сочла неприемлемыми планы Еревана признать юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, писали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИДе. В том случае, если Армения присоединится к Римскому статуту, то она должна будет арестовать Путина, когда он посетит страну.

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МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей «с оккупированных территорий Украины» с 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не «принимает близко к сердцу» это решение суда. МИД России отметил, что это решение не имеет для России правового значения и является юридически ничтожным.

Теги
Персоны
Россия Армения МУС Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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