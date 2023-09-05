Россия запросила у Армении разъяснения о ратификации Римского статута
Россия запросила у Армении разъяснения о планах ратификации парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.
«Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — добавила она.
Правительство Армении 1 сентября направило в Национальное собрание проект ратификации Римского статута МУС. Еще в марте Конституционный суд Армении признал документ соответствующим Основному закону.
Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. Конституционный суд страны в 2004-м счел договор противоречащим Основному закону.
В армянском правительство объясняли, что при его ратификации Ереван сможет в новом статусе поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана перед судом.
Москва сочла неприемлемыми планы Еревана признать юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, писали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИДе. В том случае, если Армения присоединится к Римскому статуту, то она должна будет арестовать Путина, когда он посетит страну.
МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей «с оккупированных территорий Украины» с 24 февраля 2022 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не «принимает близко к сердцу» это решение суда. МИД России отметил, что это решение не имеет для России правового значения и является юридически ничтожным.