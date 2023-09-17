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Военная операция на Украине ,  
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Глава комитета НАТО связал темпы контрнаступления ВСУ с минными полями

Глава комитета НАТО: медленное контрнаступление ВСУ связано с минными полями
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Военная операция на Украине

Медленное продвижение Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной ситуацией на поле боя, в том числе с минными полями. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в норвежском Осло, где проходит встреча начальников генштабов стран Североатлантического альянса.

«Причина, по которой это требует времени, заключается в том, что это чрезвычайно опасно, потому что заложено огромное количество мин на большом поле — более десяти километров — с пятью, шестью минами на квадратный метр», — сказал Бауэр (цитата по Reuters). Он отметил, что, несмотря на это, украинские войска продвигаются на 200 или 300 м каждый день.

Говоря о боеприпасах, Бауэр заявил, что резкое повышение цен на снаряды означает, что наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности. «Прямо сейчас мы платим все больше и больше за то же самое», — отметил он.

Адмирал настаивает на увеличении объема вложений частных средств в оборонные компании, призывая банки прекратить считать оборонные инвестиции неэтичными. «Долгосрочная стабильность должна преобладать над краткосрочной прибылью. Как мы видели в Украине, война — это событие всего общества. Сто процентов украинской экономики испарилось в первые дни войны, это были частные деньги в значительной степени, эти деньги ушли», — подчеркнул Бауэр.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Президент страны Владимир Зеленский говорил, что оно идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. Он также заявлял, что украинская армия потеряла «много людей».

Президент России Владимир Путин не раз называл украинское контрнаступление безуспешным и провальным. 12 сентября он заявил, что Украина потеряла 71,5 тыс. человек. По его словам, ВСУ также потеряли 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин различных классов.

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Персоны
боеприпасы НАТО контрнаступление
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