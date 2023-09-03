Рогов опроверг прорыв ВСУ линии обороны в Запорожской области

В командовании ВСУ накануне заявили, что украинским силам удалось прорвать оборону России на юге. Рогов информацию опроверг, подчеркнув, что российские военные держат позиции, а ВСУ несут большие потери в технике и людях

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские военные удерживают свои позиции в Запорожской области, ни о каком порыве украинскими войсками первой линии обороны речи не идет. Об этом заявил «РИА Новости» представитель администрации региона Владимир Рогов.

О том, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск на южном фронте, накануне заявил командующий оперативно-стратегической группой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в интервью The Observer.

«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции», — сказал Рогов, отметив, что ВСУ несут большие потери в технике и людях.

По его словам, украинские войска продолжают сосредотачивать силы на линии фронта между селами Вербовое и Работино, но их попытки вклиниться в линию обороны на этом участке фронта пресекаются.

Украина ведет свое контрнаступление с начала июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Президент Украины Владимир Зеленский еще в июле объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Британская The Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти ранее писала, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и так называемой линией Суровикина — обширной сетью траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой атаки.

Генерал Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в конце ноября 2017 года, а в октябре 2022 года был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации. В январе Суровикина во главе объединенной группировки войск сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов, Суровикин стал его заместителем.



22 августа РБК узнал об освобождении генерала от должности главкома ВКС. Суровикин не появлялся в публичном пространстве с 24 июня — после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве попыток украинского наступления и больших потерях Киева. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, Киев не достигает успеха в наступлении из-за «грамотно построенной обороны, умелой организации системы огня, профессиональных действий, выдержки и упорства российских военнослужащих». По данным российской стороны на 4 августа, за время контрнаступления Украина потеряла 43 тыс. военных.

The New York Times ранее объясняла проблемы наступления ВСУ нахождением армии «не в том месте». Украина рассредоточила силы на востоке и юге, а США считают, что главным должно быть направление на Мелитополь, чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части России в Крым, сообщала газета со ссылкой на источники. По мнению американской стороны, только смена тактики позволит изменить темпы контрнаступления, которое идет медленнее, чем планировали Запад и Украина.