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Шойгу назвал наиболее напряженное направление на Украине

Сергей Шойгу: ВСУ потеряли 66 тыс. человек с начала контрнаступления
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Военная операция на Украине
Министр обороны России рассказал о боях на запорожском направлении против подразделений ВСУ, подготовленных западными инструкторами. Успеха в наступлении у ВСУ, потерявших 66 тыс. человек, нет, заявил министр
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Наиболее напряженная обстановка в ходе боев на Украине складывается на запорожском направлении. Об этом во вступительном слове на тематическом селекторном совещании рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства пояснил, что именно на этом направлении в бой со стороны ВСУ были введены бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.

По словам министра, этим подразделениям был нанесен значительный ущерб.

Касательно результатов контрнаступления ВСУ Шойгу высказал мнение, что ни на одном из направлений украинской армии не удалось достигнуть своих целей. «Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт», — сказал он.

Потери ВСУ за время контрнаступления, по словам министра, составили более 66 тыс. человек. Помимо этого, ВСУ потеряли более 7,5 тыс. единиц вооружения.

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Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Шойгу согласился со словами Владимира Путина, который заявил, что на сегодняшний день украинское контрнаступление можно назвать провалом. Он рассказал, что только за одни сутки ВСУ потеряли 12 единиц бронетехники — шесть танков в районе Работино и еще шесть бронемашин под Артемовском.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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