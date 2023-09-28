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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ заявила о задержании завербованного Киевом уклониста от мобилизации

ФСБ: в Севастополе задержали собиравшего и передавшего Украине данные из Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
После получения задания от разведки Украины подозреваемый, как утверждает ФСБ, устроился на работу в организацию, которая строит фортификационные сооружения в Крыму. Собранные данные он передавал Киеву, говорится в сообщении

ФСБ заявила о задержании завербованного Киевом уклониста от мобилизации
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Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе гражданина России, который, по данным ведомства, в прошлом году уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ, а потом был завербован разведкой Украины, говорится в сообщении ФСБ, которое поступило в РБК. Подозреваемый арестован.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ст. 275 УК («Государственная измена»; предусматривает в том числе наказание в виде пожизненного заключения).

По версии следствия, после отъезда из России подозреваемый сам обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины и был завербован.

Как заявляет ФСБ, мужчина получил задание от куратора и устроился на работу в организацию (название не приводится), которая строит фортификационные сооружения в Крыму. Собранные данные, по версии следствия, он передал Киеву.

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел по статье о госизмене, связанных с Украиной. В сентябре ведомство заявляло сразу о нескольких таких эпизодах:

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  • в Ростовской области задержали местного жителя, которого заподозрили в передаче данных Украине об одном из военных объектов в Краснодарском крае;
  • в Татарстане задержали мужчину, который, по версии ФСБ, пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ;
  • жительнице Читы предъявили обвинение в госизмене. Она, как утверждает следствие, по просьбе сотрудника погранслужбы Украины фотографировала и снимала на видео эшелоны военной техники;
  • в Липецкой области завели дело в отношении мужчины, который, как заявляют в ФСБ, переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины для закупки обмундирования и амуниции для ВСУ;
  • в Алтайском крае дело о покушении на госизмену завели против местного жителя, который, по версии следствия, отравил воду, предназначенную для российских военных.
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Военная операция на Украине ФСБ Крым госизмена арест
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