ФСБ заявила о задержании завербованного Киевом уклониста от мобилизации

ФСБ: в Севастополе задержали собиравшего и передавшего Украине данные из Крыма

После получения задания от разведки Украины подозреваемый, как утверждает ФСБ, устроился на работу в организацию, которая строит фортификационные сооружения в Крыму. Собранные данные он передавал Киеву, говорится в сообщении

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Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе гражданина России, который, по данным ведомства, в прошлом году уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ, а потом был завербован разведкой Украины, говорится в сообщении ФСБ, которое поступило в РБК. Подозреваемый арестован.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ст. 275 УК («Государственная измена»; предусматривает в том числе наказание в виде пожизненного заключения).

По версии следствия, после отъезда из России подозреваемый сам обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины и был завербован.

Как заявляет ФСБ, мужчина получил задание от куратора и устроился на работу в организацию (название не приводится), которая строит фортификационные сооружения в Крыму. Собранные данные, по версии следствия, он передал Киеву.

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел по статье о госизмене, связанных с Украиной. В сентябре ведомство заявляло сразу о нескольких таких эпизодах: