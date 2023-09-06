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ФСБ обвинила ростовчанина в госизмене за передачу данных Украине

ФСБ обвинила ростовчанина в госизмене за передачу данных о военном объекте Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
23-летнего ростовчанина задержали за передачу Украине данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае, с помощью которых ВСУ могли нанести по нему удар. Молодого человека обвинили в госизмене
Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Жителя Ростовской области задержали за передачу Украине данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ростовского УФСБ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).

По данным ФСБ, 23-летний ростовчанин переписывался с человеком, который имел украинский абонентский номер и позиционировал себя как представитель военных формирований Украины. Молодой человек в переписке поддерживал действия Киева и передал информацию об одном из краснодарских военных объектов.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники», — сообщили в ФСБ.

В конце августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры в Калуге, который готовил сторонник украинского нацбатальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен). Мужчина поддерживал связь с представителями этого формирования и после совершения теракта собирался уехать на Украину, чтобы принять участие в боях на стороне Киева в составе «Азова».

Против задержанного возбудили дело по ч.1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене в форме перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК.

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Ростовская область госизмена ФСБ
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