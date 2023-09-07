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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жителя Татарстана за попытку вступить в ВСУ

ФСБ задержала в Белгородской области жителя Татарстана за попытку вступить в ВСУ
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Военная операция на Украине
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ по Белгородской области задержали жителя Татарстана, который пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».

Житель города Альметьевска 1994 года рождения намеревался незаконно пересечь государственную границу и вступить в вооруженное формирование «Легион «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация), которое входит в состав ВСУ.

Подозреваемый был задержан в Белгородском районе. Против него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Ранее сегодня сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, которого подозревают в переводе денег ВСУ. Помимо этого, он планировал совершать другие «подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона» и участвовать в боях на стороне Киева. Против него также завели уголовное дело о госизмене.

Теги
Белгородская область Татарстан ВСУ ФСБ Военная операция на Украине госизмена
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