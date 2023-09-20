ФСБ завела дело из-за отравления воды для мобилизованных в Алтайском крае

Житель Барнаула, по данным спецслужбы, отравил воду для военных ради доказательства поддержки Вооруженных сил Украины. На него завели уголовное дело

Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих. На него завели уголовное дело, рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ по региону.

По данным спецслужбы, 42-летний житель Барнаула стал общаться с гражданами Украины, высказывая готовность поддержать украинские Вооруженные силы. Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео и отправил его «представителям Украины».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям — покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК) и покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Его заключили под стражу.

В начале сентября ФСБ отчиталась о раскрытии организованной группы контрабандистов, которая покупала и ремонтировала детали к военным самолетам и вертолетам в России, а затем незаконно вывозила их в Европу, в том числе для нужд украинской армии. Как утверждают в спецслужбе, в группу входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии. У них изъяли более 100 комплектующих для авиационной техники боевого применения, а также $117 тыс. и €59 тыс.

На фигурантов завели дело по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 30 и ч. 3. ст. 226.1 УК). Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Лефортовский суд Москвы отправил всех фигурантов в СИЗО.