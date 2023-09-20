 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ завела дело из-за отравления воды для мобилизованных в Алтайском крае

ФСБ: житель Алтайского края отравил воду для мобилизованных военнослужащих
Сюжет
Военная операция на Украине
Житель Барнаула, по данным спецслужбы, отравил воду для военных ради доказательства поддержки Вооруженных сил Украины. На него завели уголовное дело

Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих. На него завели уголовное дело, рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ по региону.

По данным спецслужбы, 42-летний житель Барнаула стал общаться с гражданами Украины, высказывая готовность поддержать украинские Вооруженные силы. Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео и отправил его «представителям Украины».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям — покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК) и покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Его заключили под стражу.

В начале сентября ФСБ отчиталась о раскрытии организованной группы контрабандистов, которая покупала и ремонтировала детали к военным самолетам и вертолетам в России, а затем незаконно вывозила их в Европу, в том числе для нужд украинской армии. Как утверждают в спецслужбе, в группу входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии. У них изъяли более 100 комплектующих для авиационной техники боевого применения, а также $117 тыс. и €59 тыс.

На фигурантов завели дело по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 30 и ч. 3. ст. 226.1 УК). Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Лефортовский суд Москвы отправил всех фигурантов в СИЗО.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Яна Ломакина
Алтайский край ФСБ ВСУ мобилизация российские военные отравление уголовное дело госизмена теракт
Материалы по теме
ФСБ раскрыла группу, вывозившую из России запчасти для авиации ВСУ
Политика
ФСБ задержала мужчину, который убеждал военных перейти на сторону Киева
Политика
ФСБ заподозрила сотрудника пермского банка в финансировании ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
Ракова сообщила о разработке в Москве ГОСТа для нейросетей в медицине Город, 09:30
CAS дисквалифицировал одну из ведущих российских триатлонисток за допинг Спорт, 09:25
В Детройте бастуют рабочие автозаводов. При чем тут Илон Маск Pro, 09:18
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:10
Шойгу заявил о выходе взаимодействия России и Ирана на новый уровень Политика, 09:07
Glencore продал долю в «РуссНефти» Бизнес, 09:03
Девятиэтажка в Балашихе частично обрушилась из-за взрыва газа Общество, 08:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как попасть в Реестр российского ПО в 2023 году. Чего ожидать в 2024-м Pro, 08:42
ФСБ завела дело из-за отравления воды для мобилизованных в Алтайском крае Политика, 08:38
ЦБ оценит действия Мосбиржи из-за крупнейшего сбоя срочного рынка Инвестиции, 08:30
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:22
Алиев назвал Блинкену условие прекращения операции в Нагорном Карабахе Политика, 08:19
Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Карабахе Политика, 08:10
Африка резко снизила использование рубля в расчетах за экспорт из России Финансы, 08:00