ФСБ завела дело из-за отравления воды для мобилизованных в Алтайском крае
Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военнослужащих. На него завели уголовное дело, рассказали ТАСС в пресс-службе ФСБ по региону.
По данным спецслужбы, 42-летний житель Барнаула стал общаться с гражданами Украины, высказывая готовность поддержать украинские Вооруженные силы. Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео и отправил его «представителям Украины».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям — покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК) и покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Его заключили под стражу.
В начале сентября ФСБ отчиталась о раскрытии организованной группы контрабандистов, которая покупала и ремонтировала детали к военным самолетам и вертолетам в России, а затем незаконно вывозила их в Европу, в том числе для нужд украинской армии. Как утверждают в спецслужбе, в группу входили уроженцы Украины и одной из стран Центральной Азии. У них изъяли более 100 комплектующих для авиационной техники боевого применения, а также $117 тыс. и €59 тыс.
На фигурантов завели дело по статье о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 30 и ч. 3. ст. 226.1 УК). Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Лефортовский суд Москвы отправил всех фигурантов в СИЗО.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире