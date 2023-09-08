Жительницу Читы обвинили в госизмене за фото военной техники для ВСУ
Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене 21-летней жительнице Читы, которая фотографировала эшелоны военной техники для украинских пограничников, девушку арестовали, сообщили ТАСС в Забайкальском краевом суде.
По данным суда, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем Госпогранслужбы Украины и по его просьбе снимала на фото и видео эшелоны военной техники, которые ехали по железной дороге.
«Согласно заключению специалистов штаба Восточного военного округа, эти сведения, при получении их иностранным государством, могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России», — заявили в суде.
Девушке предъявили обвинения по ст. 275 УК. Забайкальский краевой суд оставил ее под стражей.
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