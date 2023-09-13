ФСБ возбудила дело против жителя Липецкой области за финансирование ВСУ

Жителя Липецкой области обвинили в госизмене за переводы на нужды ВСУ

Фото: Ирина Реброва / Shutterstock

В Липецкой области ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене против мужчины, который переводил деньги на криптовалютный счет гражданину Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи подозревают, что деньги шли на закупку обмундирования и амуниции для ВСУ.

По данным ведомства, обвиняемый является сторонником «одного из леворадикальных объединений». Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК России (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству). Мужчине по этой статье грозит пожизненное лишение свободы.

Как рассказали в ФСБ, мужчина через свой банковский счет переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины для нужд ВСУ.

«На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России», — говорится в сообщении.

В начале сентября сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, которого также заподозрили в переводе денег ВСУ. Помимо этого, он планировал совершать другие «подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона» и участвовать в боях на стороне Киева.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.