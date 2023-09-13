Жителя Липецкой области обвинили в госизмене за переводы на нужды ВСУ
В Липецкой области ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене против мужчины, который переводил деньги на криптовалютный счет гражданину Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следователи подозревают, что деньги шли на закупку обмундирования и амуниции для ВСУ.
По данным ведомства, обвиняемый является сторонником «одного из леворадикальных объединений». Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК России (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству). Мужчине по этой статье грозит пожизненное лишение свободы.
Как рассказали в ФСБ, мужчина через свой банковский счет переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины для нужд ВСУ.
«На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России», — говорится в сообщении.
В начале сентября сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, которого также заподозрили в переводе денег ВСУ. Помимо этого, он планировал совершать другие «подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона» и участвовать в боях на стороне Киева.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.