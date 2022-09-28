Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифинге по Nord Stream

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Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен упала в обморок на пресс-конференции по итогам правительственного заседания, где обсуждалась в том числе ситуация с газопроводами Nord Stream. Об этом она сообщила в Twitter.

«Мне пришлось покинуть брифинг Госсовета из-за обморока. Я уже в порядке», — написала она.

На встрече обсуждались проблемы внешней политики и безопасности, в том числе ситуация с газопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». На записи прямой трансляции на Youtube-канале правительства видно, что Микконен покидает место своего выстуления и выходит из поля видимости камер. Трансляцию сначала прервали, а позже продолжили.

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