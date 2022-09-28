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Володин предложил брать на госслужбу только отслуживших в армии

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил брать на государственную службу только тех, кто отслужил в армии и имеет военную специальность. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность, и только так», — сказал Володин.

Избранию депутатами и главами регионов также должно предшествовать получение военной специальности путем военной службы, военной кафедры, сборов, считает парламентарий.

«Своим примером надо показывать», — приводятся слова Володина в телеграм-канале Думы.

Материал дополняется. 
 

Авторы
Елена Чернышова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
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