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Володин предложил брать на госслужбу только отслуживших в армии
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил брать на государственную службу только тех, кто отслужил в армии и имеет военную специальность. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность, и только так», — сказал Володин.
Избранию депутатами и главами регионов также должно предшествовать получение военной специальности путем военной службы, военной кафедры, сборов, считает парламентарий.
«Своим примером надо показывать», — приводятся слова Володина в телеграм-канале Думы.
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