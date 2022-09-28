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Глава Запорожской ВГА попросил Путина принять регион в состав России

Глава ВГА попросил оставить региону прежнее название. Присоединение к России на референдуме поддержали 93,11% избирателей. Ранее с такими же просьбами выступили главы ЛНР и ВГА подконтрольной российским войскам Херсонской области
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России с просьбой принять регион в состав России в качестве нового субъекта, сообщает агентство «РИА Новости».

«Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Запорожская область», — говорится в документе.

Запорожская ВГА заявила о выходе региона из состава Украины
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Накануне в той части Запорожской области, которая контролируется российскими войсками, подвели итоги референдума. За вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 93,11% избирателей. 

Аналогичные референдумы состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и на подконтрольной российским войскам территории Херсонской области. Там за вхождение в состав России проголосовали 99,23%, 98,42% и 87,05% участников голосования соответственно. 

После завершения референдумов военно-гражданская администрация Запорожской области объявила о ее выходе из состава Украины. При этом в военно-гражданской администрации региона подчеркивали, что он объявит о независимости в административных границах. Сейчас российские войска контролируют южную и центральную части области, или примерно 73% ее территории, административный центр — город Запорожье — по-прежнему контролирует Киев.

Пророссийские администрации ЛНР и Херсонской области также обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой принять их в состав страны. В ДНР пока не сделали этого официально, однако глава республики Денис Пушилин ранее просил принять ее в состав России в ускоренном порядке. Как и глава ЛНР Леонид Пасечник, он уже выехал в Москву. По словам Пушилина, сначала юридические процедуры должны пройти в Госдуме и Совете Федерации. После этого республика официально станет частью России.

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Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября, говорил ее спикер Вячеслав Володин. Плановое заседание Совета Федерации состоится на следующий день.

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок, Татьяна Зыкина
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