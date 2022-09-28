Запорожская ВГА заявила о выходе региона из состава Украины

Член администрации Владимир Рогов назвал решение «окончательным и необратимым» и заявил, что Запорожская область «возвращается домой». Согласно опубликованным данным, присоединение к России поддержали более 93% избирателей

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Запорожская область больше не является частью Украины, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

«Это решение окончательное и необратимо. Мы возвращаемся домой, в Россию», — сказал он.

По результатам обработки 100% бюллетеней на референдуме на подконтрольной российским военным части региона за присоединение к России проголосовали 93,1% избирателей.

Российские войска заняли 73% территории области, при этом ее административный центр, Запорожье, находится под контролем Киева. Тем не менее перед вхождением в состав России Запорожская область намерена объявить независимость всего региона, отмечал Рогов.

Референдумы о присоединении к России прошли в Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. Явка на всех голосованиях превысила 50%, их признали состоявшимися. Жители республик Донбасса и Херсонской области тоже проголосовали за присоединение к России.

Президент Владимир Путин до начала референдумов говорил, что Москва поддержит решение этих регионов. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 сентября назвал итоги очевидными и сказал: «Добро пожаловать домой, в Россию!»

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Власти Украины предупреждали, что в случае референдумов на подконтрольных России территориях откажутся от переговоров с Москвой. США, Евросоюз, Сербия, Турция, Британия заявили, что не будут признавать итоги голосований.