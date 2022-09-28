Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву с протоколами референдумов

Денис Пушилин (Фото: denis-pushilin.ru)

Глава частично признанной ДНР Денис Пушилин выехал в Москву, чтобы оформить документы о вхождении в состав России, передает ТАСС.

«Документ на руках, протокол [итоговый протокол голосования на референдуме о вхождении в состав России] на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас», — сказал он.

Пушилин добавил, что юридические процедуры пройдут в Госдуме, Совете Федерации, а затем ДНР официально станет частью России.

Кроме того, в Москву отправился глава ЛНР Леонид Пасечник, передал «Луганский информцентр» в Telegram. Ранее Пасечник написал, что подготовит обращение к президенту России Владимиру Путину и попросит его рассмотреть вопрос о присоединении республики к России.

Донецкая и Луганская народные республики появились весной 2014 года на фоне смены власти на Украине. 21 февраля этого года Россия признала их независимость. Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что границы страны останутся такими, какими их признало международное сообщество, несмотря на заявления России.

С 23 по 27 сентября в украинских регионах, которые Россия взяла под контроль, прошли референдумы о вхождении в состав России. Помимо ДНР и ЛНР они прошли в Херсонской области и подконтрольной части Запорожья. В первые четыре дня жители голосовали на придомовых территориях и во время адресного обхода, а в пятый день референдум проходил на участках.

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К 8:00 мск 28 сентября избиркомы Донбасса сообщили о результатах референдумов по итогам обработки 100% голосов. За вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области «за» проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.

Член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уже объявил, что регион выходит из состава Украины. Новые власти Херсонской области пока не делали заявлений.

Представители правительств Евросоюза, США, Канады, Турции, Казахстана и некоторых других стран отказались признавать референдумы исходя из уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. МИД Белоруссии отметил, что будет оценивать результаты референдумов, учитывая свои национальные интересы.



