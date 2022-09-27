Матвиенко допустила заседание по итогам референдумов 4 октября
Заседание Совета Федерации для рассмотрения законов о присоединении новых территорий к России после прохождения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях может состояться 4 октября. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Полагаю, завтра, послезавтра — в ближайшие дни — будут подведены итоги референдумов. Мы готовы, пока не вижу необходимости внеплановых заседаний. Плановое заседание — 4 октября», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Матвиенко добавила, что Россия с уважением отнесется к воле жителей регионов и если они выразят желание войти в состав страны, то это волеизъявление будет поддержано.
Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что внеочередных заседаний Совфеда для принятия законов о вхождении в состав России новых регионов проводить не будут. Он напомнил, что Совфед работает по графику осенней сессии, утвержденному советом палаты, а ближайшее заседание пройдет 4 октября.
Российские войска контролируют ЛНР, часть ДНР, Херсонскую и часть Запорожской области, где были сформированы военно-гражданские администрации (ВГА). Власти этих территорий объявили о проведении с 23 по 27 сентября референдумов о вхождении в состав России.
В Запорожской области сначала объявят о независимости от Украины для последующего обращения к России с просьбой принять регион в состав Федерации, подчеркнул представитель местной ВГА Владимир Рогов.
Российские власти неоднократно говорили, что поддержат решение, которое будет принято на общенародном голосовании. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал президент Владимир Путин.
Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Дела расследуются «по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и [по фактам] коллаборационистской деятельности».