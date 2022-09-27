Матвиенко допустила заседание по итогам референдумов 4 октября

В ближайшие дни будут подведены итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего Совфед будет готов рассмотреть закон о присоединении территорий к России, если местные жители изъявят такое желание

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Заседание Совета Федерации для рассмотрения законов о присоединении новых территорий к России после прохождения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях может состояться 4 октября. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Полагаю, завтра, послезавтра — в ближайшие дни — будут подведены итоги референдумов. Мы готовы, пока не вижу необходимости внеплановых заседаний. Плановое заседание — 4 октября», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Матвиенко добавила, что Россия с уважением отнесется к воле жителей регионов и если они выразят желание войти в состав страны, то это волеизъявление будет поддержано.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что внеочередных заседаний Совфеда для принятия законов о вхождении в состав России новых регионов проводить не будут. Он напомнил, что Совфед работает по графику осенней сессии, утвержденному советом палаты, а ближайшее заседание пройдет 4 октября.

Российские войска контролируют ЛНР, часть ДНР, Херсонскую и часть Запорожской области, где были сформированы военно-гражданские администрации (ВГА). Власти этих территорий объявили о проведении с 23 по 27 сентября референдумов о вхождении в состав России.

В Запорожской области сначала объявят о независимости от Украины для последующего обращения к России с просьбой принять регион в состав Федерации, подчеркнул представитель местной ВГА Владимир Рогов.

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Российские власти неоднократно говорили, что поддержат решение, которое будет принято на общенародном голосовании. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал президент Владимир Путин.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Дела расследуются «по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и [по фактам] коллаборационистской деятельности».