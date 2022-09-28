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В ЛНР и ВГА Херсона попросили Путина рассмотреть присоединение к России

Глава ЛНР Леонид Пасечник попросил Путина рассмотреть присоединение ЛНР к России
По словам главы ЛНР, жители республики осознают «историческую, культурную и духовную связь» с народом России и хотят «вернуться в родную гавань». Глава Херсонской ВГА заявил, что избиратели «сделали свой исторический выбор»
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: kremlin.ru)

Глава ЛНР Леонид Пасечник попросил российского президента Владимира Путина рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России. Обращение Пасечника публикует «Луганскинформцентр».

На референдуме, который завершился на этой неделе в ЛНР, 98,42% избирателей проголосовали за присоединение к России.

«Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс — часть России, и уже восемь лет воюем за нашу мечту — вернуться в родную гавань. <...> Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!» — пишет Пасечник в обращении «от имени народа Луганщины».

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Глава ЛНР отметил, что за последние восемь лет «ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе», кроме России. Он выразил Путину благодарность за признание независимости республики в феврале 2022 года и выразил уверенность, что вместе страны добьются суда для «военных преступников» и наказания для тех, кто «отдает приступные приказы».

Референдумы о вхождении в состав России прошли также в ДНР, Запорожской и Херсонской областях Украины. Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин после утверждения результатов референдумов отправились в Москву, чтобы оформить необходимые документы. По словам Пушилина, после юридических процедур в Госдуме и Совфеде ДНР официально станет частью России.

Обращение президенту России направил и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом», — заявил он. В Херсонской области за присоединение к России высказались 87,05% жителей.

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Еще до начала референдумов Путин пообещал, что Россия поддержит решение жителей республик Донбасса и двух регионов Украины.

Украинские власти предупреждали, что после референдумов откажутся от переговоров с Россией. США, страны ЕС и многие другие государства заявили, что не признают итоги голосования.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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