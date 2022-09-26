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На границах Финляндии и Норвегии зафиксировали рекордное количество машин

Таможенники зафиксировали рекордное количество машин на границах с Финляндией и Норвегией
Количество легковых машин, выезжающих в Финляндию и Норвегию, побило рекорд после начала частичной мобилизации в России. Через крупнейший автомобильный пункт пропуска на финской границе выехало более 1 тыс. автомобилей за сутки
Фото: Janis Laizans / AP
Фото: Janis Laizans / AP

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рекордное с начала 2022 года количество выехавших легковых машин на шести из 16 автомобильных пунктов пропуска через границу на северо-западе России. По данным ведомства, с 06:00 25 сентября до 06:00 26 сентября границу с Финляндией со стороны России пересекло максимальное число автомобилей в этом году:

  • Автомобильный пункт пропуска (АПП) «Торфяновка» пересекла 1021 машина (предыдущий рекорд 24 сентября — 999).
  • «Брусничное» — 986 (22 сентября — 890).
  • «Светогорск» — 852 (23 сентября — 842).
  • «Вяртсиля» — 486 (12 сентября — 423).
  • «Лотта» — 29 машин (обычно границу здесь пересекают пять машин в сутки).
  • Через АПП «Борисоглебск» границу с Норвегией пересек 61 легковой автомобиль, хотя обычно через этот пункт из России выезжает около 20 машин в сутки.

Такие рекорды зафиксированы на фоне проведения частичной мобилизации в России, о которой президент Владимир Путин объявил 21 сентября.

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

По информации на 06:00 26 сентября, еще на восьми автомобильных пунктах пропуска были зафиксированы очереди легковых машин на выезд из России. Самая крупная пробка образовалась на российско-грузинской границе — в районе АПП «Верхний Ларс» скопились 2,5 тыс. авто (предыдущий рекорд был зафиксирован 24 сентября — 2 тыс. машин). При этом до июля 2022 года, когда действовали коронавирусные ограничения, количество машин в этом месте было в разы меньше.

На других пунктах пропуска ситуация с выездом легковых машин характерна для отпускного сезона и не превышает значений, наблюдаемых с середины июня по конец августа, проанализировал РБК. ФТС фиксирует пересечение границы на 84 автомобильных пунктах. В статистику ведомства не попадают пункты на границе с Казахстаном, так как он входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Между территориями государств — членов ЕАЭС товары перемещаются без применения таможенного декларирования и государственного контроля, поэтому такая статистика не публикуется, пояснил РБК представитель ФТС.

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