На границах Финляндии и Норвегии зафиксировали рекордное количество машин
Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рекордное с начала 2022 года количество выехавших легковых машин на шести из 16 автомобильных пунктов пропуска через границу на северо-западе России. По данным ведомства, с 06:00 25 сентября до 06:00 26 сентября границу с Финляндией со стороны России пересекло максимальное число автомобилей в этом году:
- Автомобильный пункт пропуска (АПП) «Торфяновка» пересекла 1021 машина (предыдущий рекорд 24 сентября — 999).
- «Брусничное» — 986 (22 сентября — 890).
- «Светогорск» — 852 (23 сентября — 842).
- «Вяртсиля» — 486 (12 сентября — 423).
- «Лотта» — 29 машин (обычно границу здесь пересекают пять машин в сутки).
- Через АПП «Борисоглебск» границу с Норвегией пересек 61 легковой автомобиль, хотя обычно через этот пункт из России выезжает около 20 машин в сутки.
Такие рекорды зафиксированы на фоне проведения частичной мобилизации в России, о которой президент Владимир Путин объявил 21 сентября.
По информации на 06:00 26 сентября, еще на восьми автомобильных пунктах пропуска были зафиксированы очереди легковых машин на выезд из России. Самая крупная пробка образовалась на российско-грузинской границе — в районе АПП «Верхний Ларс» скопились 2,5 тыс. авто (предыдущий рекорд был зафиксирован 24 сентября — 2 тыс. машин). При этом до июля 2022 года, когда действовали коронавирусные ограничения, количество машин в этом месте было в разы меньше.
На других пунктах пропуска ситуация с выездом легковых машин характерна для отпускного сезона и не превышает значений, наблюдаемых с середины июня по конец августа, проанализировал РБК. ФТС фиксирует пересечение границы на 84 автомобильных пунктах. В статистику ведомства не попадают пункты на границе с Казахстаном, так как он входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Между территориями государств — членов ЕАЭС товары перемещаются без применения таможенного декларирования и государственного контроля, поэтому такая статистика не публикуется, пояснил РБК представитель ФТС.