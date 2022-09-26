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Пограничники уточнили, как можно переходить границу с Грузией

«Ногами» пройти пункт пропуска по-прежнему нельзя, но можно использовать велосипеды, самокаты и мопеды, сообщили в погрануправлении ФСБ по Северной Осетии. Там на границе с Грузией скопилось около 3,5 тыс. легковых автомобилей
Фото: Шах Айвазов / AP
Фото: Шах Айвазов / AP

Россиянам, пытающимся уехать в Грузию, разрешили переходить границу пешком, сообщили РБК в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии. Как пояснили в ведомстве, такое решение было принято «для быстроты».

Позже в погрануправлении уточнили, что «в пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и т.д.» «У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и т.д.», — сказали РБК в региональном пограничном управлении ФСБ.

Там добавили, что если у человека нет велосипеда или другого транспортного средства, он проезжает пункт пропуска на машине — то есть «ногами» пройти КПП нельзя.

Пробки на границе с Грузией появились после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Как сообщал корреспондент РБК, сначала пройти пункты пропуска можно было пешком, однако позже такую возможность закрыли. Люди, не знающие об изменениях, приезжали к пункту пропуска на такси, а получив отказ, пытались купить места у автомобилистов. Водители мини-автобусов продавали места, провозили людей, а затем возвращались обратно за новой группой. В среднем за место в машине и пересечение границы просили 10 тыс. руб.

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К 26 сентября, как сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, на границе с Грузией скопилось около 3,5 тыс. легковых автомобилей. «Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4891 единицу, в том числе 1391 единица большегрузного транспорта», — сказал он.

Если же говорить о данных за прошлую неделю, то пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией в обоих направлениях пересекли 37,5 тыс. единиц автотранспорта и 115,2 тыс. человек, отметил Томаев. По его словам, это на 23,3% больше, чем на предыдущей неделе.

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На фоне пробок на границе власти Северной Осетии попросили россиян отказаться от поездок в Грузию. А Грузия, в свою очередь, перевела таможенные пункты пропуска в особый режим работы и увеличила там число сотрудников.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Грузия граница частичная мобилизация Северная Осетия
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