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Военная операция на Украине ,  
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В Генассамблее ООН увидели предельную угрозу ядерного кризиса за 60 лет

Прежде ядерное оружие использовалось как инструмент давления на регулярной основе, к этому возвращаться нельзя, призвал Чаба Кёрёши. По его мнению, мир получил серьезное предупреждение о риске ядерного конфликта
Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

В этом году мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года максимально приблизился к угрозе войны с применением ядерного оружия, государствам следует исключить его из своего инструментария. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, бывший постоянный представитель Венгрии при ООН Чаба Кёрёши.

«Нельзя возвращаться к временам, когда ядерное оружие использовалось в качестве оружия политического на еженедельной и ежемесячной основах. И упаси нас боже оказаться в ситуации, когда был бы нанесен хотя бы один ядерный удар», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что нынешнее положение дел является «очень-очень серьезным предупреждением» для всех стран мира.

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Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года, он возник вскоре после размещения США ракет средней дальности «Юпитер» в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции «Анадырь» разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (часть из них была с ядерным зарядом) на Кубе. Размещение вызывало острую реакцию у властей США, ситуацию удалось урегулировать первому секретарю ЦК КПСС Никиту Хрущеву и президенту США Джону Кеннеди.

Через несколько дней после начала военной операции России на Украине президент Владимир Путин поручил привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. В то же время президент подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев не раз напоминал о ядерном потенциале России. В частности, в начале сентября он призвал западные страны «не играть в шахматы со смертью».

Власти США неоднократно предлагали снизить накал риторики о применении ядерного оружия. «Наши сотрудники, занимающиеся вопросами национальной безопасности, ясно дали понять, что в ядерной войне нельзя победить», — говорилось в сообщении Белого дома. В Пентагоне указали на опасность, которую влечет за собой обсуждение возможной ядерной войны, министр обороны Ллойд Остин заявил об отказе США участвовать в этом.

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В сентябре папа римский Франциск призвал верующих молиться, чтобы ядерной войны не случилось. «После двух трагических мировых войн казалось, что мир научился поступательно двигаться в сторону соблюдения прав человека, международного права и различных форм сотрудничества», — сказал он.

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Кёрёши избрали председателем Генассамблеи ООН в начале июня этого года. Во время речи в связи с избранием Кёрёши генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что «мир в опасности». «Предстоящие месяцы станут испытанием для многосторонней системы — от войны в Украине во всех ее аспектах до усугубляющихся последствий климатического кризиса; от пандемии COVID-19 до эскалации гуманитарных потребностей, голода и бедности», — пояснил он. Прежде Гутерриш призывал страны мира навсегда отказаться от ядерного оружия, заявив, что оно не гарантирует свободы и безопасности, однако мир находится «в заложниках» у этого типа вооружения.

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН получил образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), после чего работал в качестве дипломата в Ливии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Израиле и Греции, занимал пост директора департамента экологической устойчивости в офисе президента своей страны. Дипломат владеет английским, арабским, французским и русским языками.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ООН Генеральная Ассамблея ООН ядерное оружие Карибский кризис
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