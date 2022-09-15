В Генассамблее ООН увидели предельную угрозу ядерного кризиса за 60 лет
В этом году мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года максимально приблизился к угрозе войны с применением ядерного оружия, государствам следует исключить его из своего инструментария. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, бывший постоянный представитель Венгрии при ООН Чаба Кёрёши.
«Нельзя возвращаться к временам, когда ядерное оружие использовалось в качестве оружия политического на еженедельной и ежемесячной основах. И упаси нас боже оказаться в ситуации, когда был бы нанесен хотя бы один ядерный удар», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что нынешнее положение дел является «очень-очень серьезным предупреждением» для всех стран мира.
Через несколько дней после начала военной операции России на Украине президент Владимир Путин поручил привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. В то же время президент подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев не раз напоминал о ядерном потенциале России. В частности, в начале сентября он призвал западные страны «не играть в шахматы со смертью».
Власти США неоднократно предлагали снизить накал риторики о применении ядерного оружия. «Наши сотрудники, занимающиеся вопросами национальной безопасности, ясно дали понять, что в ядерной войне нельзя победить», — говорилось в сообщении Белого дома. В Пентагоне указали на опасность, которую влечет за собой обсуждение возможной ядерной войны, министр обороны Ллойд Остин заявил об отказе США участвовать в этом.
В сентябре папа римский Франциск призвал верующих молиться, чтобы ядерной войны не случилось. «После двух трагических мировых войн казалось, что мир научился поступательно двигаться в сторону соблюдения прав человека, международного права и различных форм сотрудничества», — сказал он.
Кёрёши избрали председателем Генассамблеи ООН в начале июня этого года. Во время речи в связи с избранием Кёрёши генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что «мир в опасности». «Предстоящие месяцы станут испытанием для многосторонней системы — от войны в Украине во всех ее аспектах до усугубляющихся последствий климатического кризиса; от пандемии COVID-19 до эскалации гуманитарных потребностей, голода и бедности», — пояснил он. Прежде Гутерриш призывал страны мира навсегда отказаться от ядерного оружия, заявив, что оно не гарантирует свободы и безопасности, однако мир находится «в заложниках» у этого типа вооружения.
Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН получил образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), после чего работал в качестве дипломата в Ливии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Израиле и Греции, занимал пост директора департамента экологической устойчивости в офисе президента своей страны. Дипломат владеет английским, арабским, французским и русским языками.