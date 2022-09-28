Bloomberg узнал, что ЕС изучает предложение ФРГ о топ-менеджерах в России

Ранее Германия предложила запретить европейцам занимать высокие посты в российских госкомпаниях. В случае, если за инициативу проголосуют все члены ЕС и ее примут, будет установлен переходный период

ЕС рассматривает инициативу Германии, которая предложила запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Для того, чтобы предложение приняли, Еврокомиссия должна официально его представить, а все члены Евросоюза — поддержать.

Берлин, обосновывая предложение, пояснял, что российское правительство, по его мнению, пытается получить политическое влияние на страны Евросоюза, предлагая его гражданам высокооплачиваемые должности.

Собеседники агентства утверждают, что предложение Германии подразумевает наличие переходного периода. Они также сообщают, что в предложении не указаны конкретные люди, которых это может затронуть. Однако они напоминают, что одним из таких людей может стать экс-канцлер Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год).

С 2017 года Шредер возглавлял совет директоров «Роснефти». Кроме того, он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора «Северного потока». После начала военной операции на Украине Берлин неоднократно призывал Шредера покинуть посты в российских компаниях. На этом фоне бундестаг лишил его части привилегий как бывшего канцлера, в том числе приостановил работу его офиса и упразднил штат. Позже стало известно, что Шредер уйдет из совета директоров «Роснефти».

Экс-канцлера также неоднократно упрекали за связи и общение с президентом Владимиром Путиным. Однако он утверждал, что не откажется от возможностей говорить с президентом. Летом Шредер был в Москве и после этого заявлял, что для решения конфликта на Украине необходимы обоюдные уступки. В Кремле, по его словам, хотели бы найти выход из ситуации путем переговоров.