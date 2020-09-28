Макрон потребовал у России объяснений из-за отравления Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального запрещенным химическим веществом не вызывает сомнений, и Россия обязана предоставить объяснения. Об этом политик сообщил во время пресс-конференция в Вильнюсе, передает Reuters.

«Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на российской земле», — указал Макрон.

По словам французского лидера, международное сообщество должно отреагировать на произошедшее, и его ответ будет зависеть от того, предоставит ли Россия информация, способную помочь расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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