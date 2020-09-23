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Отравление Навального ,  
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Макрон потребовал от России пролить свет на произошедшее с Навальным

Эмануэль Макрон
Эмануэль Макрон (Фото: Global Look Press)

Президент Франции Эмануэль Макрон во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН призвал Россию прояснить ситуацию с «попыткой убийства политического оппонента». Расшифровка выступления Макрона опубликована на сайте ООН.

«Во имя коллективной безопасности я вновь обращаюсь к России и хотел бы подчеркнуть, что необходимо полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества «Новичок», — заявил французский президент.

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Франция, США и другие страны Запада полагают, что «Новичком» был отравлен оппозиционер Алексей Навальный. Его после госпитализации в Омске перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Специалисты в Германии утверждают, что он был отравлен. Российские врачи не нашли следов отравляющих веществ в организме политика. Москва обратилась к Берлину с предложением совместно расследовать произошедшее с Навальным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти столкнулись с проблемами в расследовании, так как из России были вывезены улики.

Во вторник газета Le Monde, ссылаясь на источники, сообщила, что во время беседы с Макроном 14 сентября его российский коллега Владимир Путин предположил, что Навальный по неизвестной причине мог сам принять «Новичок».

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения», — написал в ответ на это Навальный.

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Как сообщали в Кремле, во время разговора с Макроном Путин подчеркнул неуместность обвинений России в том, что случилось с Навальным. Он обратил внимание Макрона на то, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего немецкие специалисты должны передать в Россию биоматериалы, официальное заключение по результатам взятых у Навального анализов, а также наладить совместную работу с российскими врачами.

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