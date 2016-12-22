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Эрдоган рассказал о споре Трампа и Меркель из-за российского газа
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Эрдоган рассказал о споре Трампа и Меркель из-за российского газа
Политика, 11:53
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Эрдоган рассказал о споре Трампа и Меркель из-за российского газа
На июльском саммите НАТО Дональд Трамп предъявлял союзникам претензии, что те закупают слишком много природного газа у России, рассказал Реджеп Эрдоган
Дональд Трамп и Ангела Меркель (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

На саммите НАТО в Брюсселе, прошедшем 11–12 июля, президент США Дональд Трамп упрекнул союзников по альянсу, что те слишком много платят России за газ, но с ним поспорили лидеры Турции и Германии. Об этом рассказал один из участников спора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

По словам Эрдогана, на саммите​ Трамп обвинил собравшихся в том, что они «кормят Россию». «Вы платите так же много, как и Германия», — сказал американский президент.

Трамп не упомянул Турцию «из вежливости», считает Эрдоган. Тем не менее он все равно «не выдержал» и поспорил с американским президентом. «Мы покупаем 50% нашего газа из России. Если мы не будем его покупать, наши граждане будут мерзнуть зимой», — привел турецкий лидер собственные слова.

Затем, по словам Эрдогана, его поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая заявила, что Германия закупает у России 38% своего газа и что не может допустить, чтобы немецкий народ замерзал.

«Позиция Турции по санкциям известна давно. Мы не будем отказываться от стратегических товаров», — подчеркнул Эрдоган.

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Вашингтон считает, что Россия использует природные ресурсы для политического давления на западные страны. Трамп в июле говорил, что из-за строящегося газопровода «Северный поток-2» Германия станет заложницей России. Позднее он сказал, что США не планируют вводить санкции против проекта, но все равно считают его «плохим».

Меркель отрицала, что Германия попадает в зависимость от России из-за «Северного потока-2». Она отмечала, что параллельно в ФРГ строится СПГ-терминал. В Москве, в свою очередь, заявляли, что противодействие «Северному потоку-2» вызвано желанием Вашингтона продавать потребителям в Европе сжиженный природный газ из США.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дональд Трамп , Ангела Меркель , Реджеп Тайип Эрдоган
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