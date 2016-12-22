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Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток-2»
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Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток-2»
Политика, 18 сен, 23:26
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Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток-2»
Вашингтон не планирует вводить санкции против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока-2», сказал Дональд Трамп. В то же время американский лидер вновь раскритиковал этот проект
Анджей Дуда (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Brian Snyder / Reuters )

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет намерений вводить санкции против компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом американский лидер заявил в Белом доме перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Polskie Radio.

«Мы не собираемся этого делать», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, планируют ли Штаты вводить санкции против компаний, участвующих в этом проекте. «Но мы считаем, что это очень плохой проект для жителей Германии. Немцы платят миллиарды долларов в год за российскую энергию. Я могу вам сказать, что немцам это не нравится», — продолжил свою мысль американский президент.

Дуда, в свою очередь, вновь заявил, что «Северный поток-2» несет большую угрозу энергетической безопасности Европы, добавляет Reuters.

Газопровод «Северный поток-2» должен быть проложен по дну Балтийского моря. По нему планируется поставлять газ в Европу. Трубопровод будет пролегать в территориальных водах Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Совокупная мощность двух ниток газопровода — 55 млрд куб. м газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд.

Газопровод вызывает большие споры в Европе и США. Страны Центральной Европы, и Польша в частности, называют его угрозой энергобезопасности континента. Администрация Трампа также критикует проект, а сам американский президент неоднократно выступал с критикой в адрес Германии за участие в проекте.

В середине августа The Wall Street Journal писала, что законопроект о санкциях против компаний, вовлеченных в «Северный поток-2», почти готов. Собеседники издания из числа действующих и бывших американских чиновников сообщали, что при необходимости санкции могут быть введены в течение нескольких недель.

Министр энергетики США Рик Перри на встрече со своим российским коллегой Александром Новаком на прошлой неделе говорил, что США могут ввести санкции против «Северного потока-2» в случае дальнейшей реализации проекта, также предусматриваются дополнительные ограничения. «Это общая позиция, но мы стремимся не дойти до этого. Наши с Россией интересы совпадают: мы хотим, чтобы люди, проживающие в мире, жили в странах со свободной экономикой, пользовались всеми благами», — сказал тогда Перри.

Новак позднее говорил, что Россия обеспокоена возможностью санкций против проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

Автор: Мария Бондаренко.
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