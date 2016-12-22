Новак ответил на заявления США о санкциях против «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страна обеспокоена возможностью санкций против проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Так Новак прокомментировал итоги встречи со своим американским коллегой Риком Перри, сообщает корреспондент РБК.
По словам Новака, Россия уверена в поставках газа в Европу и не препятствует импорту сжиженного природного газа из США. Министр отметил, что во время встречи он предложил Перри рассмотреть возможность создания совместного инвестфонда для разработки и реализации энергетических проектов.
Министр заявил, что стороны провели «довольно обстоятельные переговоры» по всем вопросам развития энергетической сферы. Один из участников встречи рассказал РБК, что речь шла в основном об Иране и «Северном потоке-2».
Перри после переговоров с Новаком отметил, что американские власти, несмотря на наличие разногласий с Москвой, надеются на сотрудничество. При этом он подчеркнул, что США могут ввести санкции против «Северного потока-2» в случае дальнейшей реализации проекта, также предусматриваются дополнительные ограничения. «Это общая позиция, но мы стремимся не дойти до этого. Наши с Россией интересы совпадают: мы хотим, чтобы люди, проживающие в мире, жили в странах со свободной экономикой, пользовались всеми благами», — заявил Перри.
Трубопровод «Северный поток-2» должен быть проложен по дну Балтийского моря для поставки газа в Европу. Он будет пролегать в территориальных водах Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Совокупная мощность двух ниток газопровода — 55 млрд куб. м газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд. США неоднократно выступали против строительства газопровода.