ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,34 67,59 EUR Нал. 80,90 79,26 USD Бирж. 68,27 -0,77 EUR Бирж. 79,75 -0,48 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6502,10 +212,10 IMOEX 2357,32 +0,71% RTSI 1084,54 +1,23% Brent 78,30 -1,68% DJIA 26128,03 +0,50% Nasdaq 8010,54 +0,71%
Новак ответил на заявления США о санкциях против «Северного потока-2»
Лента новостей
Глава МИД Индии заявила об ожидании визита Путина в Нью-Дели в октябре 20:55, Политика Поклонская прокомментировала лишение статуса главы комиссии Госдумы 20:48, Политика Посольство в Британии получило отказ в приглашении на съезд консерваторов 20:43, Политика В МИД России опровергли данные о завербованном Британией дипломате 20:36, Политика Почему будущее Венгрии в ЕС оказалось под вопросом 20:16, Политика Команда арестованного танкера «Механик Погодин» вернулась в Россию 20:09, Политика США внесли в черный список компанию из Владивостока из-за связей с КНДР 19:57, Политика Киев сообщил об отмене приостановки взыскания $2,6 млрд с «Газпрома» 19:53, Бизнес Как ЦБ Турции поддержал рубль и рынок акций 19:45, Quote Новак ответил на заявления США о санкциях против «Северного потока-2» 19:36, Экономика Как пройдет первый в истории московский турнир UFC 19:26, Спорт Польская православная церковь призвала не спешить с автокефалией УПЦ 19:25, Политика В Госдуме рекомендовали не убирать статью за экстремизм из УК 19:13, Политика General Motors отозвала 1 млн автомобилей в США из-за проблем с рулем 18:57, Технологии и медиа США пообещали «суровые» санкции против России 18:53, Политика Дворкович ответил на обвинения в нечестной агитации на выборах в ФИДЕ 18:51, Политика В правительстве Германии заявили о потере доверия к главе контрразведки 18:48, Политика Акции Сбербанка подорожали почти на 9% 18:48, Финансы Представитель Мэй назвал информацию из интервью Петрова и Боширова ложью 18:44, Политика Владельцы бондов Russian Standard пожаловались в ЦБ на сделку Тарико 18:31, Финансы Художника Павленского отпустили из французской тюрьмы 18:28, Общество Как заработать на Ripple: криптовалюта подорожала на 6% 18:25, Крипто В Карелии экс-министра задержали по делу о мошенничестве на 3,5 млн руб. 18:23, Общество Минэнерго США призвало Россию не влиять на политику за счет нефти и газа 18:18, Экономика В Испании закрыли допинговое дело игрока сборной России Дениса Черышева 18:14, Спорт Куда пропала самая высокооплачиваемая китайская актриса 18:11, Стиль «Никудышное алиби»: западные СМИ — об интервью «отравителей» Скрипалей 18:05, Политика Суд на три года запретил Удальцову посещать массовые акции 18:04, Политика
Новак ответил на заявления США о санкциях против «Северного потока-2»
Экономика, 19:36
0
Новак ответил на заявления США о санкциях против «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страна обеспокоена возможностью санкций против проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Так Новак прокомментировал итоги встречи со своим американским коллегой Риком Перри, сообщает корреспондент РБК.

По словам Новака, Россия уверена в поставках газа в Европу и не препятствует импорту сжиженного природного газа из США. Министр отметил, что во время встречи он предложил Перри рассмотреть возможность создания совместного инвестфонда для разработки и реализации энергетических проектов.

Министр заявил, что стороны провели «довольно обстоятельные переговоры» по всем вопросам развития энергетической сферы. Один из участников встречи рассказал РБК, что речь шла в основном об Иране и «Северном потоке-2».

Перри после переговоров с Новаком отметил, что американские власти, несмотря на наличие разногласий с Москвой, надеются на сотрудничество. При этом он подчеркнул, что США могут ввести санкции против «Северного потока-2» в случае дальнейшей реализации проекта, также предусматриваются дополнительные ограничения. «Это общая позиция, но мы стремимся не дойти до этого. Наши с Россией интересы совпадают: мы хотим, чтобы люди, проживающие в мире, жили в странах со свободной экономикой, пользовались всеми благами», — заявил Перри.

СМИ сообщили о выступающих против «Северного потока-2» шведских политиках
Политика

Трубопровод «Северный поток-2» должен быть проложен по дну Балтийского моря для поставки газа в Европу. Он будет пролегать в территориальных водах Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Совокупная мощность двух ниток газопровода — 55 млрд куб. м газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд. США неоднократно выступали против строительства газопровода.

Теги: «Северный поток – 2» , Александр Новак , Минэнерго России , Санкции
Главное
«Газпром» сообщил об отмене судом решения об аресте активов в Англии Бизнес
Материалы по теме
В Финляндии началось строительство газопровода «Северный поток-2» Общество
Порошенко обсудил угрозы от «Северного потока-2» с конгрессменами из США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter