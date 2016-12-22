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Меркель отвергла зависимость Германии от России из-за газопровода
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Меркель отвергла зависимость Германии от России из-за газопровода
Политика, 10:10
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Меркель отвергла зависимость Германии от России из-за газопровода
Строительство «Северного потока-2» не ставит Германию в зависимость от России, заявила канцлер ФРГ. Администрация Трампа обосновывает критику в адрес проекта как раз тем, что он может увеличить энергозависимость Европы
Ангела Меркель (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Газопровод «Северный поток-2» не поставит Германию в зависимость от России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления перед студентами в Тбилиси, сообщает Reuters.

«Мы уже видим, что мы не попадаем в зависимость», — сказала Меркель и отметила, что параллельно со строительством «Северного потока-2» в Германии ведется строительство СПГ-терминала для сжиженного газа.

«Зависимость сейчас не будет резко расти из-за «Северного потока-2», — подчеркнула канцлер. Она при этом отметила, что транзит российского газа через Украину необходимо сохранить и после того, как «Северный поток-2» вступит в строй.

Во время встречи в Германии 19 августа президент России Владимир Путин заверил Меркель, что Россия планирует сохранить транзит газа через Украину. О темах разговора двух лидеров рассказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин и Меркель согласились, что газопровод исключительно коммерческий и было бы «неправильно каким-то образом политизировать этот проект», добавил тогда Песков.​

Против строительства «Северного потока-2» активно выступает Вашингтон. Администрация Трампа считает, что газопровод усилит зависимость Германии и Европы в целом от России, и предлагает в качестве альтернативы покупки сжиженного газа, в том числе из США.

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Ранее, 18 августа, WSJ сообщила, что в США уже почти разработан законопроект о санкциях против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока-2». Такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель, рассказали источники издания. Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами.

Глава Социал-демократической партии Андреа Налес заявила, что Германия не откажется от договоренностей с Россией в энергетической сфере из-за позиции США. «Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться», — сказала она тогда.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: газопровод , Ангела Меркель , «Северный поток - 2»
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