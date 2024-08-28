Кремль ответил на слова Трампа о Третьей мировой из-за Курской области

Запад «уже по уши залез» в конфликт на Украине, и «такие вылазки, как в Курскую область, <...> до предела эскалируют напряженность», заявил Песков

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Страны Запада «по уши залезли» в конфликт России и Украины, а вылазка ВСУ в Курскую область «до предела» эскалирует напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Смотрите, многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт. Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае можно с пониманием относиться к таким алармистским заявлениям», — сказал он в ответ на просьбу РБК прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа.

Тот сказал, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может спровоцировать начало третьей мировой войны.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский назвал среди целей наступления на Курскую область пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область. Он опроверг утверждения о том, что операция ВСУ проводится ради «усиления переговорной позиции». О том, что атака на российский регион нужна Киеву, чтобы улучшить свои переговорные позиции и замедлить наступление российских сил в Донбассе, заявлял президент Владимир Путин. Позднее украинский лидер пояснил, что действия армии в Курской области являются «частью крупной военно-дипломатической операции» и направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

В Кремле, говоря об ответе России на наступление ВСУ в Курской области, заявили, что он «обязательно будет». Путин 12 августа заверял, что Украина получит «достойный ответ», и приказывал Минобороны «выдавить, выбить противника» и «обеспечить надежное прикрытие» государственных границ. Ведомство регулярно отчитывается об отражении атак.