Минобороны назвало потери ВСУ за сутки боев в Курской области
За последние сутки общие потери ВСУ в ходе боев в Курской области составили до 400 человек. Как сообщило Минобороны, до 65 человек убитыми и ранеными ВСУ потеряли при попытках продвинуться вперед.
По данным военного ведомства, отражены 11 атак в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного.
В Курской области нанесены удары по позициям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачья Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово, Снагость.
В Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и резервов восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня, Эсмань.
Также в Минобороны сообщили, что за сутки были уничтожены 30 единиц бронетехники, в том числе БМП, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, а также одна РСЗО HIMARS.
Накануне командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска вернули контроль над двумя населенными пунктами в Курской области — Нижней Паровой и Нечаевым. В сводке они не упомянуты.
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