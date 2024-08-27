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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало потери ВСУ за сутки боев в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
В военном ведомстве сообщили об отражении атак в направлении семи населенных пунктов
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

За последние сутки общие потери ВСУ в ходе боев в Курской области составили до 400 человек. Как сообщило Минобороны, до 65 человек убитыми и ранеными ВСУ потеряли при попытках продвинуться вперед.

По данным военного ведомства, отражены 11 атак в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного.

В Курской области нанесены удары по позициям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачья Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово, Снагость.

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Фото:John Moore / Getty Images

В Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и резервов восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня, Эсмань.

Также в Минобороны сообщили, что за сутки были уничтожены 30 единиц бронетехники, в том числе БМП, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, а также одна РСЗО HIMARS.

Накануне командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска вернули контроль над двумя населенными пунктами в Курской области — Нижней Паровой и Нечаевым. В сводке они не упомянуты.

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Курская область ВСУ Апти Алаудинов Минобороны
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