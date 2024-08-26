Песков пообещал обязательный ответ на атаку ВСУ на Курскую область

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Наступление ВСУ в Курской области не останется без ответа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь речь не идет об отдельном решении. <...> Ответ обязательно будет», — сказал пресс-секретарь. Так он прокомментировал слова посла России в США Анатолия Антонова о том, что президент Владимир Путин принял решение об ответе на действия ВСУ в приграничье.

Сам Путин ранее также заявил, что Украина получит «достойный ответ» за действия в приграничных регионах. Он поставил Минобороны задачу «выдавить, выбить противника» с территории России и «обеспечить надежное прикрытие» государственных границ.

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Более 133 тыс. жителей уехали из восьми районов региона, около 20 тыс. человек остались, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия украинской армии в Курской области являются «частью крупной военно-дипломатической операции».