Трамп увидел в атаке ВСУ на Курскую область угрозу мировой войны

По мнению Трампа, мировая война стала ближе, чем когда-либо. Ранее он заявил, что если бы он был президентом США, то конфликта между Москвой и Киевом не случилось бы

Дональд Трамп (Фото: Go Nakamura / Reuters)

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может спровоцировать начало третьей мировой войны, заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Его слова приводит The Independent.

«Взгляните на то, что происходит на Украине. Они вторгаются в Россию. Это приведет к третьей мировой войне», — отметил Трамп. По его словам, из-за этого мировая война стала ближе, чем когда-либо.

Ранее кандидат в американские президенты уже связывал удары Украины по России с приближением третьей мировой войны. В июне он заявил, что быстро урегулирует конфликт между Москвой и Киевом, если вновь станет президентом. Нынешний период республиканец назвал самым опасным временем для своей страны.

В частности, Трамп сказал, что Россия хорошо воюет зимой. В качестве примеров он привел победу над Германией в ХХ веке и над Наполеоном Бонапартом в XIX веке. Киев же, по словам Трампа, может участвовать в боевых действиях за счет денег Вашингтона. Военная поддержка США Украины уже составила около $250 млрд, подчеркнул политик.

ВСУ получили от США разрешение на применение американского оружия по территории России в конце мая, причиной стало продвижение российских войск под Харьковом. Разрешены удары по военным целям в российских районах, близких к Харьковской области, но использование дальнобойного оружия вроде ракет ATACMS все еще не допускается. Российские власти критиковали эту инициативу еще на этапе обсуждения, предупреждая об опасных последствиях.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс., отчитывался врио губернатора Алексей Смирнов.

В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких приграничных районах объявили эвакуацию, оттуда уехали уже более 130 тыс. человек.