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Почему затягивается формирование нового состава Еврокомиссии

Пять стран ЕС еще не определились с кандидатами в еврокомиссары
Почему затягивается формирование нового состава Еврокомиссии
У стран — членов ЕС остается всего несколько дней, чтобы определиться с кандидатурами еврокомиссаров. С какими трудностями сопряжен процесс формирования Еврокомиссии и чего ждать от ее нового состава — в материале РБК
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Как идет формирование Еврокомиссии

Выборы в Европарламент, прошедшие в июне, запустили процесс обновления всех европейских структур, включая Еврокомиссию. Сначала лидеры ЕС определились с ключевыми назначениями в архитектуре союза, в том числе проголосовали за переизбрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая занимала эту должность с 2019 года. 18 июля ее кандидатуру большинством голосов поддержали европарламентарии, что позволило ей приступить к подбору новых еврокомиссаров.

Еврокомиссия — главный исполнительный орган ЕС, который отвечает за разработку законов и политических программ, а также реализует решения Европарламента и Совета ЕС. Совместно с этими структурами комиссия также устанавливает приоритеты в расходах объединения. Кроме того, Еврокомиссия представляет все страны союза в международных органах и состоит из 27 членов (еврокомиссаров) от каждой страны — члена блока. Глава комиссии определяет, за какую сферу отвечает каждый из еврокомиссаров — от бюджетных вопросов до образования. Семь из них занимают должности исполнительных вице-президентов и вице-президентов комиссии.

30 августа истекает срок, к которому страны — члены ЕС должны представить своих кандидатов в еврокомиссары. Затем все они должны будут получить одобрение Европарламента (предположительно, на заседании в сентябре). Официально Еврокомиссия в новом составе приступит к работе в декабре.

В этом году по инициативе фон дер Ляйен в комиссии появится новая должность — еврокомиссар по обороне, в чьи задачи будет входить координация работы по наращиванию потенциала оборонной промышленности ЕС (прежде ответственным за эту сферу, в том числе за согласование поставок оружия Украине, был еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон).

Фон дер Ляйен также предложила обеспечить гендерный баланс в Еврокомиссии, призвав выдвигать больше женщин на пост еврокомиссаров. В июле она направила соответствующее письмо всем 27 странам союза. Однако, как сообщает The Guardian, европейские столицы в большинстве своем проигнорировали пожелание фон дер Ляйен. По информации издания, доля женщин в новой Еврокомиссии составит 22–26%, в то время как в предыдущем составе — 44%.

Кто войдет в новый состав ЕК

На сегодняшний день кандидатов выдвинули 22 страны ЕС:

  • Германия — Урсулу фон дер Ляйен;
  • Франция — нынешнего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона;
  • Эстония — экс-премьера Каю Каллас;
  • Австрия — министра финансов Магнуса Бруннера;
  • Хорватия — нынешнего еврокомиссара по вопросам демократии и демографии Дубравку Шуйце;
  • Кипр — профессора Университета Фредерика Костаса Кадиса, который ранее неоднократно входил в правительство;
  • Чехия — министра промышленности и торговли Йозефа Сикелу;
  • Финляндия — евродепутата Хенну Вирккунен;
  • Греция — губернатора Центральной Македонии и первого вице-президента Комитета регионов ЕС Апостолоса Цицикостаса;
  • Венгрия — нынешнего еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели;
  • Ирландия — экс-министра финансов (до июля 2024 года) Майкла Макграта;
  • Латвия — нынешнего вице-президента ЕК и еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса;
  • Литва — евродепутата Андрюса Кубилюса;
  • Люксембург — евродепутата Кристофа Хансена;
  • Мальта — советника премьер-министра Глена Микаллефа;
  • Нидерланды — нынешнего еврокомиссара по защите климата Вопке Хукстра (до 2023 года занимал пост главы МИДа и вице-премьера страны);
  • Польша — главу постпредства Польши при ЕС Пиотра Серафина;
  • Румыния — нынешнего заместителя председателя главы ЕК, еврокомиссара по межинституциональным отношениям и администрации Мароша Шефчовича;
  • Словения — экс-главу Счетной палаты (2013–2022) Томажа Весела;
  • Испания — заместителя председателя правительства и министра по экологическим преобразованиям страны Тересу Риберу;
  • Швеция — министра по делам Евросоюза Йессику Росвалль.

По данным Euroactiv, в Италии склоняются к кандидатуре Раффаэле Фитто — министра без портфеля по европейской политике, сплочению и Национальному плану экономического восстановления и устойчивости (NRRP). По информации издания, задержка с согласованием кандидата в еврокомиссары объясняется натянутыми отношениями премьера Италии Джорджи Мелони с фон дер Ляйен.

Ожидается, что Болгария выдвинет нынешнего еврокомиссара по делам культуры, образования и молодежи Илиану Иванову.

Бельгия выбирает между нынешним еврокомиссаром по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерсом и бывшим премьером страны (2019–2020) Софи Вильмес.

Дания рассматривает кандидатуры министра по вопросам климата Дэна Йоргенсена, министра промышленности Мортена Бедскова и министра финансов Николая Ваммена.

В Португалии обсуждают кандидатуру бывшего министра финансов (2013–2015) Марии Луиш Албукерке.

Над чем будет работать ЕК следующие пять лет

После своего переизбрания в июле фон дер Ляйен представила программу Еврокомиссии на срок до 2029 года. В ней приоритетным направлением работы называется укрепление безопасности блока. Фон дер Ляйен планирует за пять лет сделать из ЕС «настоящий оборонный союз».

В том числе фон дер Ляйен предлагает:

  • создать Европейский оборонный фонд и увеличить инвестиции в оборонный сектор в европейском масштабе;
  • развивать общеевропейскую систему противовоздушной обороны «Европейский небесный щит» совместно с НАТО (в августе 2022 года ее предложила Германия) и проекты в области киберзащиты;
  • создать новую Европейскую стратегию внутренней безопасности, разработать комплексный подход к вопросам пограничного контроля, увеличить число пограничников до 30 тыс.;
  • назначать еврокомиссара по Средиземноморью, чтобы эффективно решать в этом регионе вопросы экономики, энергетики, безопасности и миграции;
  • создать «Европейский демократический щит» для борьбы с дезинформацией из-за рубежа и иностранным вмешательством в цифровом пространстве;
  • разработать новую стратегию ЛГБТ+ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и новый план по борьбе с расизмом.

Politico полагает, что фон дер Ляйен в ближайшие пять лет придется столкнуться с еще более сложными вызовами, чем в ее первый срок на посту главы Еврокомиссии, когда мир охватила пандемия, а также начался конфликт на Украине. На второй срок фон дер Ляйен придется продолжение боевых действий, «усиление крайне правых по всей Европе, а также новый президент США, и если им станет Дональд Трамп, то неопределенность будет максимальная», отмечает издание.

При этом Европарламент сейчас раздроблен как никогда, а фракция правых и ультраправых «Патриоты за Европу» стала в нем третьей силой.

Победу на выборах в Европарламент, проходивших с 6 по 9 июня, одержали консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP) — они получили 188 из 720 мандатов. На втором месте — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) со 136 мандатами. Таким образом, основные проевропейские силы сохранили большинство, но правые и ультраправые партии заметно улучшили свой результат в ключевых странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию, ослабив там правящие силы.

В результате умеренные правые в лице «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR) увеличили свою представленность с 69 до 78 мандатов. Неофициальная преемница ультраправой фракции «Идентичность и демократия» (ID) — группа «Патриоты за Европу» — стала третьей силой в Европарламенте, заполучив 84 мандата. В эту фракцию вошли депутаты от венгерской ФИДЕС, а также французской ультраправой партии «Национальное объединение» (RN).

Еще одним результатом этих выборов стало появление в ЕП третьей правой фракции «Европа суверенных наций» (ESN). Ее образовали европарламентарии от немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую в мае из-за скандалов вокруг ее представителей исключили из фракции ID. К ним также присоединились ультраправые из Польши и Болгарии. ESN заполучила 25 мандатов.

Politico напоминает, что в Евросовет входят несколько национальных лидеров, которые не только придерживающихся правых взглядов, но откровенно критикуют фон дер Ляйен — в том числе премьер Венгрии Виктор Орбан. Учитывая, что опросы предсказывают победу правым на осенних парламентских выборах в Австрии, их число может вырасти. При этом лидеры Франции и Германии, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц, которые считались «мотором интеграции» ЕС, политически ослаблены и заняты внутренними проблемами.

Еще одним вызовом для новой Еврокомиссии станет расширение союза, которое было названо в качестве одного из приоритетов в стратегии ЕС на 2024–2029 годы. В июне ЕС начал официальные переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве. В марте Евросовет единогласно решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС. Австрийский министр по делам Европы Каролина Эдтштадлер заявила в недавнем интервью Euronews, что к 2030 году к ЕС могут присоединиться Черногория и Албания. Как отмечает политолог Немецкого института международных отношений и безопасности Николай фон Ондарза, Еврокомиссия будет играть ведущую роль в этом процессе, хотя «никогда еще не вела переговоры о расширении в столь сложной геополитической обстановке».

Эксперты Немецкого общества внешней политики (DGAP) считают, что новой Еврокомиссии придется исправлять допущенные в прошлом ошибки в сфере оборонной политики, а также заставить ЕС проявить себя как более активного игрока на международной арене. «В Европе наблюдается серьезный дефицит военного потенциала, есть пробелы в области совместных закупок и поставок боеприпасов. Кроме того, до сих пор ЕС оказывал лишь ограниченное влияние на конфликт между Косово и Сербией, ситуацию в Нагорном Карабахе и войну Израиля с ХАМАС», — поясняют свою точку зрения аналитики DGAP.

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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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