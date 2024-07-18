Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок За пять лет она обещает превратить ЕС в оборонный союз

Урсула фон дер Ляйен получила одобрение Европарламента и будет возглавлять Еврокомиссию еще пять лет. Она уже объявила, что хочет укрепить безопасность Евросоюза — для этого в ЕК создадут должность еврокомиссара по обороне

Урсула фон дер Ляйн (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Европейский парламент одобрил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти в Евросоюзе, что-то вроде правительства). Это значит, что она пойдет на второй срок и будет возглавлять ЕК еще пять лет. Чтобы переизбраться, фон дер Ляйен надо было получить минимум 361 голос из 720. В итоге за нее проголосовал 401 депутат, против — 284, 15 воздержались. Когда ее кандидатуру утверждали в 2019 году, она набрала 461 голос; 157 депутатов тогда высказались против, 89 воздержались.

«Европа сейчас стоит перед выбором. Выбором, который сформирует нашу работу в следующие пять лет и определит наше место в мире в следующие 50, — сказала фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте перед голосованием. — Выбор сводится к тому, будем ли мы формироваться под влиянием событий и мира вокруг нас или мы объединимся и будем самостоятельно строить наше будущее».

Она представила свою программу на срок до 2029 года. В 31-страничном документе сказано, что приоритетом ЕК под руководством фон дер Ляйен будет укрепление безопасности союза — она, в частности, планирует укрепить оборонную промышленность ЕС, ввести должность еврокомиссара по обороне и впервые во главе комиссии подготовить документ о будущем европейской обороны. В планах фон дер Ляйен в следующие пять лет сделать из ЕС «настоящий оборонный союз».

Она также предлагает:

увеличить число пограничников до 30 тыс. человек;

развивать общеевропейскую систему противовоздушной обороны «Европейский небесный щит» (в августе 2022 года ее предложил канцлер ФРГ Олаф Шольц, к апрелю 2024-го к инициативе подключилась 21 страна) и проекты в области киберзащиты;

назначать еврокомиссара по Средиземноморью, чтобы решать в этом регионе вопросы экономики, энергетики, безопасности и миграции;

разработать новую стратегию ЛГБТ+ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и новый план по борьбе с расизмом;

создать подкомиссию, которая займется вопросом жилья и выдвинет первый в истории Европы план по доступному жилью.

Голосование по главе Еврокомиссии прошло на следующий день, после того как Европарламент провел первую сессию в обновленном после выборов составе. Выборы проходили с 6 по 9 июня, на них жители 27 стран Евросоюза избрали 720 депутатов, которые будут заседать в ЕП в следующие пять лет. Места между фракциями распределились так. 1. 188 мест у Европейской народной партии (ЕНП, христианские демократы), которые традиционно становятся самой большой фракцией в ЕП. От этой фракции Урсула фон дер Ляйен шла на выборах в 2019 и 2024 годах. 2. 136 мест у Прогрессивного альянса социалистов и демократов. 3. 84 места у «Патриотов за Европу» — это объединение ведущих в своих странах правых партий (в частности, «Национальное объединение» из Франции, «Лига» из Италии, Австрийская партия свободы, «Голос» из Испании). 4. 78 мест у созвучной «Патриотам» евроскептической фракции «Европейских консерваторов и реформистов» (сюда, в частности, входит польская «Право и справедливость»). 5. 77 мест у проевропейского либерального альянса «Обновить Европу». Далее еще идут левые, зеленые, т.н. суверенитисты и депутаты без фракций.

Исход голосования предопределен не был. Хотя сторонники фон дер Ляйен выражали осторожный оптимизм насчет ее переизбрания и в принципе она могла рассчитывать на поддержку трех фракций, которые поддержали ее в 2019 году (а это Европейская народная партия, социалисты и «Обновить Европу») и у которых в сумме 401 голос, фракции в ЕП не очень дисциплинированны, отмечала The Guardian, так что можно было ожидать, что в условиях тайного голосования 10–15% депутатов могли от линии партии отойти; это касалось даже ЕНП, которая фон дер Ляйен на этот пост выдвинула. Если бы главе ЕК не продлили мандат, то Евросоюз рисковал столкнуться с политическим кризисом: один из ключевых органов остался бы без руководителя и по правилам Евросовету пришлось бы в течение месяца предложить ЕП нового кандидата.

Politico отмечает, что в свой первый срок глава Еврокомиссии проявила себя как хороший кризис-менеджер, который «провел блок через пандемию, российское полномасштабное вторжение на Украине и последующий энергетический кризис». «Но ее централизованный стиль принятия решений оттолкнул чиновников по всему блоку, а частичный отказ от некоторых обещаний по части климата обеспокоил зеленых законодателей», — обратило внимание издание.

За сутки до голосования в ЕП Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ — судебный орган первой инстанции в правовой системе Евросоюза) вынес решение по делу о закупке вакцин от COVID Pfizer, признав, что контракты на них были непрозрачными. Впервые подозрения на этот счет обнародовала The New York Times в 2021 году — по информации газеты, перед заключением контракта фон дер Ляйен и гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурла находились в переписке, глава ЕК «оказывала непосредственное влияние» на переговоры, а число закупаемых вакцин превышало потребности Евросоюза. Еврокомиссия отказалась обнародовать переписку с Бурлой. Так или иначе, на исход голосования судебные разбирательства не повлияли — теперь, когда у фон дер Ляйен есть поддержка и Евросовета, и Европарламента, она может начать собирать новую Еврокомиссию.