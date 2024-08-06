Опросы показали высокие шансы австрийских правых победить на выборах

На грядущих парламентских выборах в Австрии победу может одержать ультраправая FPÖ, союзная партии венгерского премьера Виктора Орбана. Может ли это усилить раскол в ЕС в отношении конфликта на Украине, разбирался РБК

Виктор Орбан (Фото: Hollie Adams / Reuters)

На парламентских выборах в Австрии, назначенных на 29 сентября, согласно предварительным опросам, первой может прийти ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ). По данным исследования Института Франкофонии по устойчивому развитию (IFDD), опубликованного в конце июля, FPÖ может получить 26% голосов и в результате — самую большую фракцию в парламенте. Рейтинг входящей в правящую коалицию Австрийской народной партии (ÖVP) — 25%, у ее партнера — «Зеленых» — всего 9%.

В Европарламенте FPÖ входит во фракцию «Патриоты за Европу» (PfE), как и партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана. Этот союз ультраправых и правых европейских структур был образован после прошедших в июне выборов и стал третьей силой в Европарламенте (представители PfE имеют 84 из 720 мандатов). В него в том числе входит ультраправая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Победу на выборах в Европарламент, проходивших с 6 по 9 июня, одержали проевропейские силы — первой пришла Европейская народная партия (EPP), получившая 188 из 720 мандатов, вторым — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) с 136 мандатами. Ультраправые опередили правящие партии в ключевых странах союза, включая Германию, Францию, а также Австрию. FPÖ получила 25,3%, в то время как ÖVP — 24,5%, «Зеленые» — 11,08%. Таким образом, Австрийская народная партия по сравнению с выборами 2019 года потеряла около 10 п.п., а рейтинг ультраправой Австрийской партии свободы вырос на 8 п.п. После выборов в Европарламенте появилось сразу три фракции, объединяющие европарламентариев из ультраправых и правых национальных партий. В общей сложности у них 187 мандатов.

В экспертном сообществе опасаются, что австрийские правые не только получат власть в Национальном совете (парламенте), но и помогут Будапешту в его противостоянии с ЕС по ключевым вопросам, включая украинский кризис. Reuters и Euractiv в совместном материале отмечают, что правительство, возглавляемое FPÖ, усугубило бы трудности, с которыми сталкивается Европа в стремлении сохранить единство при поставках оружия и помощи Киеву, а также противодействовать таким инициативам, как поездка Орбана в Москву, предпринятая без согласования с брюссельскими чиновниками.

Какова программа Австрийской партии свободы

Австрийская партия свободы критически относится к западной стратегии в отношении конфликта на Украине. После начала российской военной операции австрийские ультраправые не выступили с однозначной поддержкой Киева. В FPÖ, наоборот, высказались против санкций в отношении Москвы и за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В марте 2023 года представители партии сразу после начала выступления президента Украины Владимира Зеленского покинули зал Национального совета.

Как отмечает австрийский политолог Томас Хофер, FPÖ, критикуя европейский антироссийский курс, эксплуатирует тезис, что таким образом она защищает нейтральный статус Австрии. Лидер FPÖ Герберт Кикл, как правило, осторожен в своих утверждениях: он заверяет, что его позиция связана с угрозами нейтралитету Австрии, воздерживаясь от славословий в адрес Владимира Путина.

Австрийские власти неоднократно обвиняли FPÖ в связях с Кремлем. В начале февраля 2023 года австрийское издание Kurier сообщило, что лоббистская группа, связанная с Кремлем, вероятно, предлагала депутатам от FPÖ деньги в обмен на продвижение в Вене российских тезисов. Согласно оказавшейся в распоряжении издания электронной переписке, депутат от FPÖ Йоханнес Хюбнер в 2016 году получил около €20 тыс. за выступление в австрийском парламенте, в котором осудил антироссийские санкции.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после этого обвинил FPÖ в использовании прокремлевской риторики при обсуждении украинского конфликта и попытке оправдать действия России. Однако серьезных последствий для партии все эти скандалы не имели. Более того, Коммерческий суд Вены запретил Социал-демократической партии Австрии утверждать, что FPÖ финансируется Кремлем, а Высший региональный суд Вены поддержал аналогичное требование к ÖVP.

В марте издание Falter со ссылкой на некое досье, которое «просочилось» к журналистам и «показалось достоверным», выпустило расследование, как российские спецслужбы работают на территории республики. В материале утверждалось, что представители FPÖ выступали в качестве российских агентов влияния (сама партия эти обвинения отвергает). Кроме того, согласно данным Falter, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (2017–2019 годы) в период своей работы в правительстве хотела создать в ведомстве теневую пророссийскую секретную службу, но это не вышло за рамки «стадии планирования». Депутаты от FPÖ, по информации издания, могли быть причастны к этому проекту.

Через некоторое время после этой публикации МИД Австрии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата в связи с тем, что они «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом» (такое обоснование обычно используется, когда речь идет о шпионаже).

Наиболее известный скандал вокруг предполагаемых связей FPÖ с российскими властями имел место в 2019 году и получил в прессе название «Ибицагейт». Тогда партия входила вместе с ÖVP в правящую коалицию; правительство возглавлял канцлер Себастьян Курц. На основании сделанной в 2017 году на Ибице видеозаписи вице-канцлера лидера FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в готовности взять деньги у представителей российских бизнес-структур в обмен на согласие на приобретение теми газеты Kronen Zeitung и последующие правительственные контракты в строительной сфере. Штрахе ушел в отставку с обоих постов, правительство Курца получило парламентский вотум недоверия. Новым канцлером стала Бригитта Бирляйн. По итогам досрочных парламентских выборов 2019 года Курц вновь стал федеральным канцлером, однако в конце 2021 года навсегда ушел из политики из-за продолжающихся обвинений. В феврале 2024 года Курца признали виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом, который расследовал «Ибицагейт», и приговорили к восьми месяцам условно.

Насколько вероятно изменение внешней политики Вены после выборов

Как отмечают Reuters и Euractiv, в то время как другие правые политики, возглавляющие сейчас европейские правительства, избрали более умеренный путь, FPÖ, ведомая Киклом, тесно сотрудничает с партией Орбана, который регулярно выступает против увеличения военной и финансовой помощи Киеву. Давление на Украину, чтобы примирить с Россией, также исходит и от Словакии; в результате, полагают авторы Reuters и Euractiv, увеличивается риск возрождения обновленной Австро-Венгерской империи, доминировавшей в Центральной Европе до Первой мировой войны.

Кикл осудил критику ЕС в адрес венгерского премьера в связи с его поездкой в Россию. Глава FPÖ противопоставил Орбану переизбранную главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав ее «разжигательницей войны». В марте, после встречи Орбана и Кикла, последний заявил, что пора задуматься о целесообразности антироссийских санкций, а также о мирном урегулировании на Украине.

В предвыборной программе FPÖ отмечается, что «действия России следует осудить, но каждый час, выигранный за столом переговоров, лучше, чем еще один час войны». Партия считает, что нынешнее правительство Австрии «попирает принцип нейтралитета», одобряя выделение сотен миллиардов евро для финансирования закупок оружия для Украины. «Для наших налогоплательщиков, страдающих от высокой инфляции и роста цен на энергоносители, эта политика стала бездонной ямой», — говорится в программе партии.

FPÖ обещает своим избирателям активную мирную политику, в том числе прекращение поставок оружия и многомиллиардных выплат, выступает против вступления Украины в ЕС, создания армии на уровне блока, а также за прекращение «безумия санкций, разрушающих благосостояние самой Австрии».

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев полагает, что, несмотря на высокий рейтинг FPÖ, перспективы прихода правых к власти в Австрии невелики. «В Австрии существует традиция большой коалиции. Если социал-демократам и Австрийской народной партии не хватит голосов, чтобы образовать правительство, к ним примкнет третья сила — находящиеся у власти сейчас «Зеленые» или либералы из партии «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS). Подобная ситуация уже наблюдалась в Голландии: на парламентских выборах в 2023-м там победила ультраправая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, однако ему так и не дали возглавить правительство. В случае с Австрией есть большая вероятность, что Партию свободы в правительство не пустят ни в каком виде», — прогнозирует эксперт.

По мнению Трухачева, политические силы как в самой Австрии, так и в ЕС не допустят прихода к власти правых, поскольку, в отличие от Венгрии и Словакии, это системообразующая страна союза, которая занимается от имени блока глобальной дипломатией.

Австрия не осуществляет военные поставки Украине, однако поддерживает санкции против России. В руководстве республики неоднократно говорили, что «политически Вена не может быть нейтральной». Однако Нехаммер стал первым европейским политиком, который после начала военной операции на Украине посетил Россию и в апреле 2022-го провел переговоры с Владимиром Путиным. Их разговор продлился 1 час 15 минут и, по словам Нехаммера, не оставил у него «положительного впечатления в целом». В то же время канцлер Австрии отметил, что российский президент в ответ на замечание о необходимости прекращения военных действий на Украине как можно скорее сказал: «Было бы хорошо».

С тех пор между лидерами двух стран не было контактов. Этой зимой Нехаммер сказал, что не жалеет о своем решении посетить Москву весной 2022-го, поскольку в то время был шанс на прекращение огня. В январе австрийский канцлер отметил, что удары Украины по российской территории в рамках конфликта допустимы международным правом.