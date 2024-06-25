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Что означает старт переговоров ЕС с Украиной и Молдавией об их членстве

Процесс интеграции может занять годы, предупреждают эксперты
Что означает старт переговоров ЕС с Украиной и Молдавией об их членстве
25 июня Евросоюз начинает формальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Какова их цель и как скоро страны смогут присоединиться к ЕС, разбирался РБК
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и&nbsp;Майя Санду
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Майя Санду (Фото: president.gov.ua)

25 июня в Люксембурге пройдут межправительственные консультации ЕС с Молдавией и Украиной насчет их вступления в союз. Рамочные условия для старта переговоров Евросовет, где сейчас председательствует Бельгия, утвердил 21 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение историческим и отметил, что «Украина есть и всегда будет частью единой Европы». Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что подписала указ о старте переговоров по присоединению республики к ЕС. «Республика Молдова выполнила все рекомендации Европейской комиссии. За этими усилиями по модернизации страны стоят тысячи людей из государственных учреждений, и труд каждого из них оказывает решающее влияние на нашу национальную цель — подготовить Республику Молдова к вступлению к 2030 году», — отметила она.

Переговоры будут проходить отдельно с представителями каждой страны — ожидается, что Молдавию на них будет представлять премьер-министр Дорин Речан, а Украину — вице-премьер по вопросом европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вопрос вступления Молдавии в ЕС — суверенное дело Кишинева. В то же время он подчеркнул, что у ЕС «есть свои проблемы с пониманием потенциала союза к расширению» — некоторые европейские страны считают, что увеличение числа участников может негативно сказаться на перспективах союза.

Статус стран-кандидатов Украина и Молдавия получили в июне 2022-го. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в союзе. В декабре 2023-го лидеры Евросоюза согласовали открытие переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении, преодолев попытки Венгрии заблокировать этот процесс. В начале июня этого года Еврокомиссия заявила, что страны выполнили условия вступления.

Еврокомиссия также рассматривала заявку Грузии, однако в статусе кандидата стране тогда отказали; страна получила его уже в декабре 2023-го, но спустя год прогресс евроинтеграции оказался под угрозой из-за принятия закона об иноагентах.

Как происходит интеграция стран в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет. Глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Процесс вступления стран в ЕС состоит из трех этапов:

  • Получение статуса кандидата в члены. Согласовывается всеми членами блока после того, как Еврокомиссия представит заключение о заявке страны на членство в ЕС.
  • Официальные переговоры о членстве. Этап включает в себя скрининг законодательства страны-кандидата и его адаптацию к действующему законодательству ЕС, а также реализацию судебных, административных, экономических и других реформ, необходимых для удовлетворения требований ЕС (так называемых копенгагенских критериев).
  • Когда переговоры и соответствующие реформы завершены и результат удовлетворяет обе стороны, страна-кандидат сможет присоединиться к ЕС; договор, закрепляющий членство нового государства в блоке, должен получить поддержку Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента; документ подписывается страной-кандидатом и представителями всех стран — членов ЕС, а также ратифицируется отдельно каждой страной — членом объединения в соответствии с установленными в Конституции правилами; при этом ЕС имеет право приостановить или прекратить переговоры в одностороннем порядке.

Всего статус кандидатов в члены ЕС сейчас имеют девять стран — Турция, Черногория, Сербия, Албания, Северная Македония, Украина, Молдавия, Грузия, а также Босния и Герцеговина.

Процесс вступления индивидуальный и может занять годы. Синхронное начало переговоров разных претендентов на членство в ЕС не гарантирует, что консультации завершатся одновременно. Скорость зависит от скорости проведения реформ и модернизации законодательства страны-кандидата. Процесс интеграции последней присоединившейся к ЕС страны, Хорватии, занял более десяти лет — она вступила в ЕС в 2013-м. Турция подала заявку на присоединение к блоку еще в 1987 году и получила только статус кандидата спустя 12 лет — в 1999-м.

На саммите 27–28 июня в Брюсселе лидеры ЕС утвердят приоритеты сообщества на 2024–2029 годы, одним из которых должно стать расширение блока. Что касается интеграции постсоветских стран в ЕС, то объединение еще в 2009 году запустило отдельную программу «Восточное партнерство», направленную на углубление и укрепление отношений с шестью «восточными соседями» — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Тем не менее о полноценной евроинтеграции пока можно говорить только в отношении Молдавии и Украины — власти Белоруссии в июне 2021 года заявили о приостановлении своего участия в «Восточном партнерстве»; двери для Грузии могут быть закрыты, если «правительство страны продолжит идти по нынешнему пути» (об этом 24 июня вновь заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, подразумевая закон об иноагентах); Азербайджан воспринимает «Восточное партнерство» как платформу, «дополняющую» двусторонние отношения с ЕС, а Армения и ЕС договорились в феврале начать работу над «амбициозным расширением партнерства», в том числе в сфере безопасности.

Военные действия на территории Украины стали дополнительным толчком для ускорения процесса расширения ЕС: заявку о присоединении Киев подал через четыре дня после начала военной операции России, а Молдавия — 3 марта. Как отмечают эксперты Немецкого общества внешней политики (DGAP), расширение ЕС стало критически важным для будущего и безопасности блока, поскольку действия России на Украине были восприняты в Брюсселе как попытка Москвы восстановить свое господство во всей Восточной Европе, а не только на украинской территории. «В связи с этим Евросовет поручил нынешней Еврокомиссии мобилизовать политику расширения, которая, как могут подтвердить балканские кандидаты, находилась в состоянии покоя в течение почти десяти лет», — резюмируют аналитики DGAP.

Как быстро Молдавия и Украина смогут присоединиться к ЕС

Еврокомиссии предстоит провести скрининг всех украинских и молдавских законов, чтобы обеспечить их соответствие законам ЕС по 35 направлениям права (англ. acquis communautaire) — от судебной системы до рыбной ловли.

Ольга Стефанишина заявила 24 июня в интервью Euronews, что Украина «движется быстро, не пропуская ни одного элемента процесса и не прося ни о каких скидках». Урсула фон дер Ляйен назвала достижения республики в рамках интеграции впечатляющими, поскольку Киев осуществляет все необходимые реформы и демократические преобразования, включая укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией, в условиях военных действий.

Исследователи американского Центра стратегических и международных исследований отмечают, что вступление Молдавии к 2030 году возможно, если внутренние реформы и углубление экономического взаимодействия страны с Европой будут продолжаться без сбоев. По их оценке, политическое будущее Молдавии и Украины переплетается: независимость первой в конечном итоге будет зависеть от способности второй противостоять России, а шансы Украины на победу и послевоенную стабильность увеличиваются при условии жизнеспособного и надежного партнера в виде Кишинева.

Эксперт по европейской интеграции, кандидат исторических наук Александр Тэвдой-Бурмули заявил РБК, что на пути у обеих стран — кандидатов в ЕС — проблема неурегулированного статуса части их территорий. «Формально для ЕС это является неким препятствием, согласно копенгагенским критериям. Тем не менее Кипр был принят в ЕС в 2004 году, будучи разделенным. В любом случае надо учитывать, что процесс вступления стран в объединение очень длинный, и поэтому территориальные проблемы еще могут как разрешиться, так и приобрести иной масштаб. Поэтому ЕС в этом случае поступает по принципу Наполеона: надо ввязаться, а там посмотрим», — отметил эксперт.

ЕС не признает присоединение Крыма к России в 2014 году, а также вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2022 году.

Кишинев не контролирует Приднестровье. С 1992 года в зоне приднестровского конфликта, согласно межправительственному соглашению, находятся российские миротворцы. В регионе также дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и ее замене гражданской миссией с международным мандатом.

В апреле министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что непризнанное Приднестровье не станет препятствием для вступления Молдавии в ЕС, поскольку жители региона тоже смогут получить экономические выгоды. Майя Санду, более того, считает, что после начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС у Кишинева и Тирасполя появился «исторический шанс» на воссоединение.

Нерешенным является и вопрос с автономным территориальным образованием Гагаузией — в 1990–1995 годах Гагаузская республика существовала как непризнанное государство. Весной глава автономии Евгения Гуцул заявила, что при любых попытках объединения Молдавии с Румынией Гагаузия немедленно начнет отделение от страны и вернется к независимости. Гуцул уверена, что голос жителей этой территории на референдуме о вступлении в ЕС, который назначен на 20 октября, будет решающим и жители региона вместе с большинством граждан Молдавии выскажутся против европейской интеграции (численность населения Молдавии — 2,6 млн человек, Гагаузии — около 130 тыс.).

Как отмечает Тэвдой-Бурмули, старт переговоров о членстве Молдавии и Украины в ЕС подразумевает, что стороны входят в новую стадию отношений. «Сколько эта стадия продлится, сказать сложно, поскольку в некоторых случаях этот процесс занимает десятилетия. В случае с Украиной вряд ли все затянется так сильно, потому что есть политическая обусловленность. Однако я не думаю, что ЕС будет и сильно торопиться зафиксировать готовность Киева к вступлению. Скорее речь идет о том, чтобы в каком-то смысле подбодрить Украину и дать ей ясную перспективу», — отметил эксперт.

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Шеин также полагает, что главная цель переговоров ЕС с Украиной и Молдавией на этом этапе — показать, что процесс вступления продолжается и в ЕС в нем заинтересованы на самом высоком уровне. По оценке Шеина, усиление позиций правых политических сил в Европе после выборов в Европарламент не скажется на ходе переговоров Молдавии и Украины с ЕС. «Эту тенденцию не надо переоценивать, поскольку европейские правые легко отбрасывают ряд программных элементов, чтобы получить доступ к власти. Вопрос присоединения новых членов к ЕС не находится у них на повестке, и они в любом случае легко его могут разменять. Основные партии мейнстрима обещают реализовать расширение ЕС до 2029 года, а крайне правые, которые могли бы выступить против, в настоящий момент не обладают необходимым для этого политическим весом», — отмечает Шеин.

Что же касается позиции Венгрии, то и она претерпела изменения. Ранее Politico сообщало, что европейские чиновники спешили запустить переговорный процесс с Кишиневом и Киевом до 1 июля, когда Евросовет возглавит Венгрия. Однако 15 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, что Будапешт перестал блокировать начало переговоров о членстве Украины, поскольку в рамочный документ внесли венгерские требования относительно прав нацменьшинств. Анонсируя цели страны на период председательства в ЕС, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что будут приложены существенные усилия для дальнейшего расширения ЕС. «Мы хотели бы предпринять существенные шаги навстречу Молдавии, Грузии и Украине», — конкретизировал он.

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