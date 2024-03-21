ЕС решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины

Страна подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году, с конца 2022-го имеет статус кандидата. Боснийский премьер отметил, что за 15 месяцев удалось принять требуемые для присоединения к ЕС законы

Шарль Мишель (Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press)

Евросовет принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, сообщил в Х (бывший Twitter) глава совета Шарль Мишель.

«Сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на вашем пути в ЕС. Теперь необходимо продолжать тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина стабильно развивалась, как этого хочет ваш народ», — написал он.

Премьер-министр Боснии и Герцеговины Нермин Никшич написал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что стране удалось за год с небольшим принять многие законы, которые требуются для вступления в ЕС, которые раньше обсуждались годами.

«После многих лет застоя мы, наконец, двинулись вперед и воспользовались той рукой, которую нам тогда протянул ЕС. Это большое дело, прежде всего, для всех наших граждан. Не скрою, как я горжусь и благодарен всем партнерам за все, чего мы достигли за такой короткий период времени», — отметил политик. По его словам, страна «продолжит в том же духе».

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2016 года. В мае 2019-го Еврокомиссия представила свое заключение по заявке, в котором потребовала от властей выполнения 14 основных требований перед вступлением страны в союз, среди которых были «глубокие реформы в области демократии», обеспечение верховенства закона и приоритета основных прав человека, а также изменение системы государственного управления. В декабре 2022-го страна получила статус кандидата на вступление в союз.

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Помимо Боснии и Герцеговины, статус кандидата на вступление в ЕС имеют Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония, Турция, Молдавия, Украина и Грузия — последняя получила его недавно, в конце 2023-го.