WSJ узнала об опасениях Франции по поводу оружия для Киева из-за Трампа

Европе нужно будет расширить собственное производство оружия для Украины в случае переизбрания Дональда Трампа, считают французские чиновники

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Европейским странам нужно будет расширить собственное производство оружия для Украины — от ракет до систем ПВО — в случае избрания президентом США Дональда Трампа, считают французские чиновники, пишет газета The Wall Street Journal.

«Есть большая вероятность того, что Трамп может быть переизбран», — считает депутат от партии президента Франции Эмманюэля Макрона «Ренессанс» и глава парламентской группы дружбы Франция — Украина Бенджамин Хаддад. «Это заставляет нас, европейцев, предугадывать и брать на себя больше ответственности», — отметил он.

Страны Восточной Европы и Франция также подталкивают союзников принять Украину в НАТО, что предоставит Киеву гарантии безопасности и повысит ставки в отношениях с Россией. «Нам повезло в случае с Украиной, что у нас была американская администрация, которая нам помогла. Можем ли мы позволить Украине проиграть, а России выиграть? Ответ — нет. Мы должны выстоять», — говорил Макрон Le Point.

Трамп заявлял, что Европа должна больше, чем США, помогать Украине, в крайнем случае расходы должны делиться поровну. По его мнению, несправедливо, что Соединенные Штаты оказывают помощь европейским странам, но те «не помогают сами себе». Он уверен, что Европа сама должна платить за свою безопасность. Трамп также увязывал объемы военной помощи Киеву с итогами переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Европа должна начать тратить деньги. Мы выделили примерно $140 млрд, а они — около $15–16 млрд. <...> Можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За 10 минут они бы согласились платить», — говорил бывший американский президент в марте, не уточнив, что сказал бы лидерам ЕС, чтобы те увеличили помощь Украине.

Экс-президент также утверждал, что в случае переизбрания смог бы завершить конфликт за сутки, и не исключал, что Киеву придется уступить часть территории.

Россия критикует поставки оружия на Украину и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. По мнению Кремля, военная помощь не поможет Киеву, а только усугубит конфликт.