WP узнала о возможных проблемах США с пополнением запасов оружия

Соединенные Штаты больше не производят тротил, перейдя на заменитель IMX. Однако необходимость нарастить выпуск снарядов для Украины и себя подтолкнула Соединенные Штаты к поиску новых поставщиков, пишет газета

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В Пентагоне ждут прихода зимы, надеясь на наступление затишья в боевых действиях на Украине, чтобы нарастить производство вооружений, в том числе боеприпасов, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников и экспертов.

По словам американских чиновников, судьба медленно идущего украинского контрнаступления теперь зависит от способности Запада «утолить жажду боеприпасов» со стороны Киева. Однако эксперты предупреждают, что Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными проблемами с поддержанием высокого уровня производства вооружений, необходимых не только для помощи Украине, но и для обеспечения собственной безопасности в случае конфликтов с Россией или Китаем. В частности, они указывают на глобальную нехватку химических и взрывчатых веществ. Соединенные Штаты больше не производят тротил, перейдя на заменитель IMX. Однако необходимость нарастить выпуск снарядов подтолкнула Соединенные Штаты к поиску новых поставщиков тротила.

Из $44,5 млрд, выделенных Соединенными Штатами на производство оружия, предназначенного для Киева, или на пополнение своих запасов, Минобороны на сегодняшний день заключило контракты примерно на $18,2 млрд (40,8% от выделенных денег). Вашингтон в основном сосредоточился на производстве 155-миллиметровых снарядов. С февраля 2022 года Пентагон заключил соответствующие контракты на сумму $2,26 млрд, что позволило нарастить производство с 14 000 единиц в месяц до начала военных действий на Украине до примерно 20 000 в месяц сегодня. Планируется, что оно вскоре достигнет 28 000 снарядов в месяц, а к осени 2025 года планируется выпускать 1 млн боеприпасов в год. Чиновники отказались сообщить, какая часть будет отправлена на Украину, а какая пополнит запасы самих США.

Весной газета писала, что США понадобится 15 лет при темпах производства мирного времени и более восьми лет при военном времени, чтобы восполнить запасы основных вооружений — например, управляемых ракет, пилотируемых самолетов и боевых беспилотников. О том, что во многих странах НАТО, включая Германию, запасы оружия и боеприпасов истощились из-за поставок на Украину, заявлял генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.